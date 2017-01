Liên tục có bầu, sinh con để né đi tù

Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã tuyên tạm hoãn xử để luật sư của Kiều có thời gian xem xét lại toàn bộ vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10-2.

Theo hồ sơ, Kiều là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Từ năm 1990 đến tháng 7-2012, Kiều đã năm lần bị bắt vì trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Cuối năm 2012, Kiều bị TAND huyện Long Hồ phạt một năm ba tháng tù về hai tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, từ đó đến nay Kiều vẫn chưa chấp hành án vì liên tục có bầu và sinh con (Kiều đã có 10 đứa con, đứa nhỏ nhất mới sinh tháng 12-2015).

Trong thời gian được tạm hoãn thụ án tù vì có bầu và nuôi con nhỏ, Kiều vẫn tiếp tục trộm cắp. Theo cáo trạng, sáng 27-1-2016, Kiều chạy xe máy đến đậu trước nhà một người dân ở ấp Bình Hòa 1 (xã Bình Hòa Phước), thấy không có người ở nhà, Kiều đã vòng ra cửa sau cạy cửa vào lấy bộ lư đồng trị giá 5 triệu đồng bỏ vào giỏ xách. Tuy nhiên, Kiều chưa kịp mang ra khỏi nhà thì thấy chủ nhà về nên vội vàng vứt giỏ xách lại rồi tẩu thoát.



Bị cáo Nguyễn Thị Kiều tại phiên xử sơ thẩm ngày 11-1. Ảnh: H.NAM

Đến khoảng 8 giờ ngày 19-5-2016, Kiều chạy xe máy đi nhặt ve chai, đến nhà một người dân ở ấp Long Thuận B (xã Long Phước), thấy không ai ở nhà, Kiều đi vòng ra phía sau cạy cửa vào nhà trộm hai bộ lư, bình bông và chân đèn bằng đồng (tổng trị giá 8 triệu đồng) bỏ vào bao tải rồi phủ lá mít lên. Khi Kiều mang bao tải ra đến ngoài đường thì bị người dân phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Kiều không thừa nhận lấy trộm mà nói số tài sản trên là Kiều... nhặt được.

Tại phiên tòa, Kiều không thừa nhận mình gây ra hai vụ trộm trên. Luật sư của Kiều yêu cầu HĐXX tuyên bố Kiều không có tội trong vụ trộm ngày 19-5-2016 vì chưa đủ chứng cứ, người dân không bắt quả tang, chỉ bắt được Kiều lúc xách bao tải có đựng đồ ở ngoài đường nên không chứng minh được Kiều ăn trộm. Còn vụ trộm ngày 27-1-2016, do Kiều không yêu cầu luật sư bào chữa nên luật sư không có ý kiến.

Sau khi Kiều yêu cầu luật sư bào chữa cho cả hai vụ trộm, HĐXX xét thấy để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo thì cần phải tạm hoãn xử để luật sư xem lại toàn bộ vụ án.

Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ cho biết Kiều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nhưng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên CQĐT phải cho tại ngoại. Lần nào CQĐT mời Kiều lên làm việc Kiều cũng đều viện lý do phải lo cho con để trì hoãn. Lúc lên làm việc, lần nào Kiều cũng dẫn theo ít nhất hai đứa con nhỏ với lý do nhà không có ai trông giữ. Khi cán bộ điều tra lấy lời khai, Kiều thường lén ngắt nhéo con để các cháu quấy khóc, gây rất nhiều khó khăn cho CQĐT...