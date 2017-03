Lợi dụng công ty bị đốt phá, trộm két sắt tiền tỉ

Ngày 7-6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ phẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (35 tuổi, quê Hà Nội) mức án chín năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 13-5-2014, Công ty TNHH Asama Yuh Jiun Việt Nam (thuộc KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị một số đối tượng lợi dụng công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam đã đập phá, đốt cháy nên công nhân viên của công ty không đi làm. Tuy nhiên công ty vẫn có bảo vệ và công an cơ động (Bộ Công an) bảo vệ tài sản.



Bị cáo Chung bị dẫn giải tại tòa. Ảnh: Vũ Hội.

Trưa 15-5-2014, Nguyễn Quang Đức (37 tuổi) đến nhà Lê Văn Thanh (tức Thanh “phế liệu”, 43 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) bàn về việc mua phế liệu. Khi biết tin Công ty Asama bị đốt, Thanh và Đức chở nhau đến xem. Khi tới công ty thì Thanh và Đức gặp Hoàng Phi Hổ (42 tuổi, giám đốc dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ). Một lúc sau Hoàng Đình Dũng (30 tuổi) đi ngang qua thấy nhóm bạn Thanh nên vào chơi và gọi điện thoại cho Nguyễn Nhân Lưu (29 tuổi) đến chở về.



Sau đó Lê Văn Huyền chạy xe máy chở Chung đi ngang qua cổng Công ty Asama thấy nhóm của Đức nên dừng lại cùng vào công ty. Lúc này Thanh và Hổ đi vào khu vực văn phòng của công ty thấy ở trên lầu có két sắt nên rủ mọi người đục ra để lấy tài sản. Hổ đến gặp lực lượng cảnh sát cơ động đang bảo vệ tự giới thiệu là giám đốc công ty bảo vệ, những người còn lại là nhân viên bảo vệ của công ty đến kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Sau đó nhóm của Chung đi vào khu vực văn phòng thấy có hai két sắt nên dùng xa beng lấy được ở công ty thay nhau đập phá két. Một chiếc két tài sản bên trong bị cháy, còn một két vẫn còn nguyên tiền nên cả nhóm đã lấy đưa về nhà một người quen ở khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An, Bình Dương) chia nhau tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Tại đây, Đức, Lưu, Huyền, Chung, Dũng mỗi người 400 triệu đồng, Hổ được chia 630 triệu đồng và Thanh được 620 triệu đồng.

Đến tháng 12-2014, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Thanh, Hổ, Đức, Dũng, Lưu. Sau đó các bị cáo này đã được TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Riêng Chung và Huyền đã bỏ trốn. Đến tháng 12-2015, biết không thể trốn thoát, Chung đã đến cơ quan Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đầu thú. Số tiền 400 triệu đồng mà Chung được chia cũng được công an thu hồi trao trả lại cho Công ty Asama. Riêng Huyền vẫn đang bỏ trốn.