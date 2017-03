Lột guốc rượt đánh người bị kiện, chửi chủ tọa ngay tại tòa

17 giờ chiều 14-4, sân TAND tỉnh Sóc Trăng trở nên náo động khi bà Trịnh Thị Hó (49 tuổi) đuổi đánh ông Lữ Tấn Tài, công chức xây dựng - địa chính của UBND phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Trước đó, bà Hó đã dùng mũ bảo hiểm và guốc bằng gỗ đánh ông Tài tại phòng xét xử số 2 (dành cho án dân sự, hành chính). Khi ông Tài chạy vào phòng nghị án để trốn, bà Hó quay sang truy tìm HĐXX. Bà này liên tục mắng chửi chủ tọa phiên tòa là ông Huỳnh Đức Khải.



bà Hó lột guốc đuổi đánh ông Tài - ảnh HÀM YÊN

Theo tìm hiểu, chiều 14-4, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm vụ kiện hành chính trong đó người khởi kiện là bà Hó.

Bà này kiện UBND phường 1, thị xã Vĩnh Châu và yêu cầu tòa tuyên hủy phiếu trả hồ sơ, lập thủ tục cấp sổ đỏ cho bà. Vụ kiện này ngày 17-9-2015 TAND thị xã Vĩnh Châu đã xử sơ thẩm, bác khởi kiện của bà Hó. Bà đã kháng cáo và TAND tỉnh Sóc Trăng thụ lý xử phúc thẩm.

Tại phiên phúc thẩm, tòa tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo của bà Hó. Quá bức xúc, bà Hó đuổi đánh đại diện bị đơn và tìm chủ tọa để “xử” ngay tại tòa khiến công an phải can thiệp.

Đến gần 18 giờ tối 14-4, ông Tài được công an bảo vệ rời khỏi tòa án an toàn. Phía Công an phường 2, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) - nơi đóng trụ sở TAND tỉnh Sóc Trăng mời các bên có liên quan trong đó có bà Hó đến làm việc và trong tối 14-4 đã cho về để tiếp tục giải quyết sau.



Bà Hó đứng giữa đường hướng vào tòa trụ sở tòa chửi ông Tài. Ảnh: HÀM YÊN

Bà Hó đứng trong sân tòa giải thích với cảnh sát về lý do “đại náo” tòa án. Ảnh: HÀM YÊN