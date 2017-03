Lừa 'chạy' giấy phép cho đại gia, ‘ẵm’ 29 tỉ đồng

Ngày 21-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án, phạt Hoàng Văn Đam (32 tuổi) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 12-11-2012, công an nhận được đơn của ông TVQ tố cáo Đam (còn có tên khác là Võ Thanh Sang) lừa đảo chiếm đoạt 1,4 triệu USD (tương đương 29 tỉ đồng).





Bị cáo Hoàng Văn Đam.



Vào cuộc, công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ Đam. Tại cơ quan điều tra, Đam khai tháng 10-2010, quen biết với Võ Trọng Nguyên. Đến tháng 1-2012, Nguyên nhờ Đam đi nhận tiền công do Nguyên làm dự án sau khi làm và đưa cho Đam một chứng minh nhân dân giả ảnh Đam với tên là Võ Thanh Sang. Từ đây Đam liên lạc gặp ông Q. nhận khoản tiền công trả cho Nguyên.



Nửa tháng sau, Nguyên đưa cho Đam hai công văn giả của UBND TP.HCM để Đam giao cho ông Q., tạo niềm tin khi nhận tiền trước sự chứng kiến của một người. Đam nhận tổng cộng từ ông S. 1,4 triệu USD để xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng khu căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP.HCM). Bị bắt giữ, Đam khai toàn bộ số tiền này đã đưa cho Nguyên và được trả công 30.000 USD.



Quá trình điều tra, Nguyên phủ nhận toàn bộ nội dung Đam khai. Người này cho là chỉ quen biết Đam qua một số lần đi uống cà phê, không biết Đam làm gì, ở đâu và cũng không có quan hệ làm ăn gì. Còn Đam cũng không có chứng cứ gì chứng minh việc đã khai về Nguyên nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý. Do Đam nhận tiền từ ông S. có đầy đủ nhân chứng và chứng cứ nên phải chịu trách nhiệm hình sự như trên.