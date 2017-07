Lừa chủ nhà trọ muốn xin con vào ngành công an

Ngày 28-7, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xét xử lưu động tại UBND phường Thới An Đông đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nhu (27 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề tự do), 10 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Hoàng Nhu tại tòa ngày 28-7. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2016, Nhu đến thuê nhà trọ của ông Lê Thanh Tân ở phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) để chung sống cùng bạn gái của Nhu. Đến tháng 10-2016, biết con trai ông Tân có nhu cầu đi học nên Nhu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Tân.



Tại nhà ông Tân, có vợ chồng ông và người con trai, Nhu nói dối đang công tác tại an ninh trinh sát của Phòng PC45 – Công an TP Cần Thơ, có khả năng xin cho con ông Tân đi học an ninh trinh sát tại tỉnh Đồng Nai trong thời hạn ba năm, 18 tháng học bổ túc văn hóa, thời gian còn lại Bộ Công an rút về huấn luyện nghiệp vụ trinh sát. Sau khi học xong sẽ công tác tại TP Cần Thơ hoặc tỉnh An Giang. Nhu nói với ông Tân số tiền lo cho con ông vào ngành công an từ 400 đến 500 triệu đồng, đưa trước cho Nhu 60 triệu đồng. Ông Tân không đồng ý.

Sau đó, Nhu tiếp tục nói dối con ông Tân có suất đi học vào tháng 2-2017 với số tiền 350 triệu đồng, yêu cầu anh này đưa trước 30 triệu. Tin tưởng lời nói của Nhu là thật nên con ông Tân đã đưa cho Nhu 30 triệu vào ngày 7-11-2016. Sau khi đã nhận tiền, Nhu không thực hiện như đã hứa.

Đến tháng 3-2017, con ông Tân hỏi Nhu về về việc đi học. Nhu hứa hẹn đến tháng 10-2017 và yêu cầu anh này đưa thêm 50 triệu. Do không lo đủ tiền nên ngày 29-3-2017, con ông Tân đưa cho Nhu thêm 10 triệu.

Sau khi đã đưa cho Nhu 40 triệu, con ông Tân nghi ngờ Nhu lừa gạt nên đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an phường Trà Nóc.

Công an khám xét nơi Nhu ở trọ còn thu giữ thêm bốn bộ hồ sơ xin việc của bốn người khác. Quá trình điều tra, Nhu khai không phải cán bộ công tác trong ngành công an và cũng không biết được quy định tuyển sinh đi học tại các trường nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Biết con ông Tân mong muốn đi học nghiệp vụ công an nên mới tự xưng là cán bộ công an để lừa chiếm đoạt tiền của gia đình ông Tân.

Trong bốn bộ hồ sơ xin việc thì có một bộ Nhu đã nhận ba triệu để xin cho người đó đi làm tại các công trình xây dựng rồi sau đó xin vào làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, sau khi đưa hồ sơ và tiền cho Nhu thì người này bị tai nạn giao thông nên yêu cầu Nhu dừng mọi việc…