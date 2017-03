Lừa đảo hụi hơn 2,7 tỉ đồng, lãnh án 14 năm tù

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2012 đến tháng 11-2013, Thanh liên tục mở nhiều dây hụi. Lợi dụng việc vừa làm chủ hụi vừa là người tham gia, Thanh không thực hiện đúng quy định, dựng tên người tham gia không có thật trong 37 dây hụi. Do những người tham gia trong dây hụi không biết hết tên nhau nên không biết việc Thanh làm. Khi xổ hụi, Thanh sử dụng tên những người do mình dựng khống viết phiếu trả lãi cao hốt nhiều hơn số phần hụi Thanh tham gia. Những người tham gia hụi đều tin tưởng tên người do Thanh hô trúng là có thật nên nộp tiền cho Thanh chung hụi. Bằng thủ đoạn đó, Thanh chiếm đoạt của 21 người với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

SÔNG BA