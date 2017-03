Luật sư có duyên với... án oan

Trăn trở những nỗi niềm 15 năm tôi hành nghề LS, bên cạnh niềm vui cũng lắm nỗi niềm bởi thực tế LS vẫn bị lép vế khi tham gia tố tụng, ý kiến LS đưa ra thường bị cơ quan tố tụng bỏ qua, xem nhẹ hoặc không được tranh luận đến cùng. Chiến lược cải cách tư pháp đã khẳng định nhiệm vụ phát triển nghề LS, nâng cao vị thế của LS, lấy kết quả tranh tụng tại tòa làm căn cứ cho phán quyết của tòa. Nhưng nhiều cơ quan, cán bộ tố tụng vẫn chưa có nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc chủ trương rất tiến bộ này. Rào cản lớn nhất là từ CQĐT. Nhiều điều tra viên có tâm lý sợ LS mớm cung, xúi giục bị can, gây khó cho hoạt động điều tra nên cứ cản trở, hạn chế quyền của LS để điều tra xong thì mới cho LS tham gia. Nhiều trường hợp LS đã được cấp giấy chứng nhận người bào chữa vẫn không được gặp thân chủ đang bị tạm giam. Có trường hợp giải quyết cho gặp bị can thì cán bộ canh chừng rất khó chịu. Có trường hợp ban đầu CQĐT chấp thuận cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho LS nhưng sau lại gửi văn bản từ chối với lý do “bị can biết hành vi phạm tội của mình đã rõ, đã khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng nên từ chối mời LS”. Gần đây nhất, gia đình một bị can (bị tạm giam) trong một vụ đánh bạc ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) mời tôi trợ giúp pháp lý. Tôi đến CQĐT làm thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bị từ chối, nói rằng bị can không yêu cầu. Tôi đề nghị cho mẹ của bị can vào gặp bị can để lấy chữ ký vào giấy yêu cầu LS cũng không được CQĐT chấp thuận…