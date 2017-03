Luật sư phải đứng khi tham dự hỏi cung

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức ký văn bản gửi Công an TP Nha Trang, trưởng nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang kiến nghị phải đảm bảo việc có chỗ ngồi cho LS khi tham dự các buổi hỏi cung tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho LS thực hiện nhiệm vụ bào chữa.

Đứng dự cung trong ba vụ

Trước đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa đã nhận được văn bản kiến nghị của LS Nguyễn Thành Chung về việc ông phải đứng khi tham dự hỏi cung tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang.

Theo LS Chung, trong các ngày 25-1, 1-3 và 9-3, ông đã tham dự ba buổi hỏi cung trong ba vụ án khác nhau tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang (ba vụ này ông đều tham gia theo chỉ định của Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang). Trong phòng hỏi cung chỉ có hai cái ghế ngồi cho điều tra viên và bị can (được gắn ốc vít cố định xuống nền nhà), không còn cái ghế nào khác dành cho LS nên LS phải đứng để chứng kiến buổi lấy cung.

LS Chung kể: “Thấy tôi không có ghế ngồi, điều tra viên cũng ngại nên đã cùng tôi sang các phòng khác để tìm ghế nhưng đều không có. Đến buổi dự lấy cung ngày 9-3 vừa qua, may mắn cuối cùng điều tra viên cũng tìm được một cái ghế nhựa loại thấp giống như ghế của mấy người bán ốc, bán bún riêu ngoài vỉa hè. Biết là bất tiện vì bị can ngồi ghế cao, LS gần như ngồi bệt xuống đất nhìn lên nhưng tôi vẫn phải ngồi ghi chép vì không còn sự lựa chọn nào khác”. Theo LS Chung, mỗi lần trước khi ra về LS Chung đều đề nghị điều tra viên sớm góp ý cho lãnh đạo khắc phục tình trạng này nhưng chưa có kết quả.

“Việc không bố trí chỗ ngồi cho LS khi tham dự hỏi cung không những gây khó khăn đối với LS trong quá trình làm việc, không thể ghi chép mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín của LS cũng như niềm tin của bị can, bị cáo đối với người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ” - LS Chung nói.





Phải có ghế cho luật sư

Nhiều chuyên gia cho biết BLTTHS hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan không quy định cụ thể là cơ sở giam giữ phải có ghế ngồi cho LS dự cung. Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường, khi LS có quyền tham gia dự cung thì phải có chỗ ngồi tử tế cho họ, giống như LS tham gia phiên tòa thì tòa phải bố trí bàn, ghế. Dù là LS bảo vệ theo chỉ định hay theo yêu cầu của đương sự thì cũng cần có điều kiện tối thiểu như vậy mới đảm bảo được tác nghiệp và hình ảnh của LS, tránh tình trạng LS phải đứng ghi chép hay phải ngồi bệt, ngồi xổm.

“Các cơ sở giam giữ không nên mặc định là việc hỏi cung chỉ có điều tra viên và bị can bởi nhiều vụ án còn có sự tham gia của LS, kiểm sát viên để chứng kiến việc hỏi cung nên phải bố trí chỗ ngồi đủ và hợp lý” - LS Nguyễn Hồng Hà (Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa) nói.

“Đây là trường hợp cá biệt, có thể do cơ sở giam giữ chưa trang bị xong các trang thiết bị thiết yếu. Tôi từng đi dự cung ở các nhà tạm giữ của công an cấp huyện có điều kiện còn khó khăn hơn TP Nha Trang nhiều nhưng chưa gặp tình trạng này” - LS Lê Quang Vũ (Văn phòng LS Người Nghèo, TP.HCM) nhận xét. Theo LS Vũ, trước mắt nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang có thể trang bị ngay một số ghế nhựa loại cao, có thể di chuyển qua lại giữa các phòng hỏi cung với nhau...