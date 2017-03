Luật sư phân tích pháp lý trong vụ 4 con chó lao vào cắn chủ

“Hiện nay pháp luật Việt Nam mới chỉ có quy định buộc người sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp đối với vật nuôi phải bồi thường thiệt hại khi gây thiệt hại đến sức khỏe cho người khác chứ chưa có chế tài về hình sự và hành chính đối với hành vi này” - luật sư Tuấn Anh cho biết.



Liên quan đến sự việc bốn con chó Tây lao vào cắn người ngoài đường và cắn cả chủ nhân của mình hôm 12-3 vừa qua, luật sư Trần Tuấn Anh - thuộc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh (Hà Nội) chia sẻ hiện nay Bộ luật Dân sự Việt Nam đang có hai điều luật quy định về việc bồi thường thiệt hại do những đối tượng này gây ra. Cụ thể là Điều 623 quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và Điều 625 quy định về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.



Con ngõ nhỏ hôm xảy ra vụ việc.

Do pháp luật chưa có một khái niệm chuẩn để phân biệt "thú dữ" và súc vật, vì vậy việc áp dụng quy định pháp luật nào để điều chỉnh phụ thuộc khá nhiều vào cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, nhìn chung chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp các đối tượng này khi để xảy ra thiệt hại thì đều phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, nếu cơ quan chức năng xác định là "thú dữ" thì sẽ áp dụng quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự.

Cụ thể, những chú chó trên xâm phạm đến sức khỏe của bà Lợi thì chủ sở hữu là anh Duy, người chiếm hữu hợp pháp của chúng, sẽ phải bồi thường các chi phí liên quan đến việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút cho bà Lợi. Ngoài ra, còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Bà Nguyễn Thị Lợi (67 tuổi) trú tại ngõ 2, Phúc Xã, Ba Đình (Hà Nội) ra đầu ngõ đổ rác thì bị bốn con chó giống ngoại hung dữ lao vào tấn công.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013 quy định đối với trường hợp để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác thì bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Còn trường hợp chó cắn người dân gây thiệt hại về sức khỏe thì chưa có quy định nào quy định về việc xử phạt hành chính, chỉ bồi thường cho người thiệt hại.

Cũng Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, cho hay theo Điều 6 Nghị định 05/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật có quy định rõ về việc nuôi chó. Theo đó, chủ nuôi chó phải đăng ký việc nuôi chó với cơ quan chức năng. Khi đưa chó ra ngoài nơi công cộng, nơi đông dân cư phải nhốt, giữ chó trong chuồng, cũi hoặc rọ mõm và có người dắt.