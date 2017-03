Luật sư tố bị nhục mạ, công an bảo không có

Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, LS (LS) TTS (Đoàn LS TP Cần Thơ) phản ánh ông bị điều tra viên (ĐTV) PTQ (Công an huyện Thới Lai, Cần Thơ) có lời nói xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm và hoạt động nghề nghiệp của ông.

“Điều tra viên nói tôi không đức, không tài”

Theo LS S., khi tiếp xúc với bị hại và đại diện gia đình bị can tại Công an huyện Thới Lai, ĐTV Q. đã có những lời nói xúc phạm ông. Cụ thể, LS S. trích dẫn lời nói của ĐTV Q. với bị hại LVT mà LS S. là người trợ giúp pháp lý: “… Tôi coi hồ sơ, tôi biết ai làm đơn cho chú rồi, ông S. làm đơn cho chú phải không…”. Hay khi làm việc với vợ của bị can tên Bé mà LS S. bào chữa (trong vụ án khác), ĐTV Q. nói: “Chị mướn LS mà làm gì, tốn tiền… LS chỉ là người bình thường”; “Chị mướn người có tài thì chồng chị đỡ, chớ mướn ông TTS không đức, không tài thì khổ cho chồng chị thêm”; “Không như tôi có chức, có quyền… tôi muốn cho chồng chị ở chung với xì ke ma túy cho nó đánh chồng chị, ai làm gì tôi”.

LS S. cho rằng nội dung ĐTV Q. nói với vợ bị can là nhục mạ LS, làm cho người dân coi vai trò LS không ra gì. Trao đổi với PV, LS S. nói thêm: “Cả Công an huyện Thới Lai và Công an TP Cần Thơ đã mời tôi làm việc để xác định cụ thể nội dung khiếu nại. Nội dung vụ việc mà tôi nêu trong đơn có vợ bị can Bé và người bị hại LVT xác nhận”.

Được biết Đoàn LS TP Cần Thơ cũng đã có văn bản kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để phối hợp xác minh làm rõ những vấn đề mà LS S. trình bày để có căn cứ trả lời khiếu nại cho LS S.





Công an: Luật sư tố thiếu căn cứ

Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Dân Nam, Trưởng Công an huyện Thới Lai, cho biết: Công an huyện đã làm việc với LS S. về nội dung khiếu nại và đã có báo cáo về giám đốc Công an TP Cần Thơ. Theo Đại tá Nam, nội dung khiếu nại của LS S. là không đúng. Còn cụ thể ra sao, công an huyện chỉ gửi kết luận cho cơ quan nào có gửi đơn yêu cầu trả lời vụ việc.

PV liên hệ với Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhưng Đại tá Hạnh yêu cầu PV gặp Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ để cơ quan này thông tin với báo chí.

Chiều 28-6, Đại tá Trần Văn Tuấn, Phó Thủ trưởng Thường trực-Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Phía Công an huyện Thới Lai đã báo cáo về vụ việc cho Ban Giám đốc Công an TP. Theo chỉ đạo của giám đốc, PC44 đã làm việc với Đoàn LS TP Cần Thơ để cùng phối hợp làm rõ vụ việc theo quy định. Chúng tôi đã mời LS S. để trao đổi, làm việc nhưng LS S. không hợp tác, không đến gặp”.

Cũng theo Đại tá Tuấn, LS S. tố cáo ĐTV về thái độ nhưng không nói rõ vi phạm cái gì. Trong đơn, LS này sau khi nêu phản ánh chỉ nói là nêu ra để rút kinh nghiệm.

“Qua xác minh, chúng tôi khẳng định ba vấn đề LS S. phản ánh đều không có căn cứ và cũng không có cơ sở chứng minh. LS S. đã vội vàng kết luận vấn đề và phát đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng khi dựa trên tờ tường trình của vợ bị can và người nhờ LS tư vấn trợ giúp pháp lý nên thiếu khách quan. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an TP Cần Thơ nói chung và Công an huyện Thới Lai nói riêng” - Đại tá Tuấn nói.

Cũng theo Đại tá Tuấn, PC44 đề xuất giám đốc giao cho PC44 làm văn bản để gửi Đoàn LS TP Cần Thơ thông báo kết quả giải quyết đơn của LS S. PC44 cũng sẽ hướng dẫn LS S. liên hệ thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Lai để được biết kết quả giải quyết đơn phản ánh của LS.