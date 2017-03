Luật sư tố kiểm sát viên, bị can từ chối luật sư

LS Bình cho biết sáng cùng ngày ông cùng LS Trần Bá Học đến trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước để gặp bị can Nguyễn Quang Tuấn trong vụ án giết người. Việc gặp bị can đã có giấy đề xuất của trại tạm giam. Khi đến nơi, KSV ĐVH (VKSND tỉnh Bình Phước) đang phúc cung nhưng lạ là phúc cung mà có cả điều tra viên.

“Chúng tôi yêu cầu dự cung ngay nhưng KSV không cho và nói chỉ mời một LS chỉ định. Chúng tôi yêu cầu hủy ngay buổi hỏi cung vì chúng tôi không được mời theo đúng quy định. Sau đó, chúng tôi làm đề xuất và được trại cho tiếp xúc nhưng KSV không cho chúng tôi gặp thân chủ mà vẫn tiếp tục hỏi cung bị can” - LS Bình thông tin.

LS Trần Bá Học cho biết thêm: “Sau khi KSV phúc cung xong quay ra thông báo cho tôi và LS Bình là thân chủ đã từ chối tôi và LS Bình. Chúng tôi yêu cầu làm rõ tại sao từ chối và từ chối khi nào. Ngoài ra, chúng tôi nghe tin thân chủ đã nhận tội và cũng trùng khớp với thời điểm từ chối LS mặc dù trước đây thân chủ luôn mong muốn có LS và kêu oan liên tục”.

Trong đơn khiếu nại, LS Bình viết: “KSV đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi hỏi cung bị can mà không cho LS của bị can biết. KSV đã cố ý giấu thông tin thời điểm bị can từ chối LS. Khi LS đề nghị hoãn việc hỏi cung nhằm làm rõ sự việc và để đảm bảo quyền của bị can, bị cáo theo luật định thì KSV vẫn tiếp tục hỏi cung”.

Như đã đưa tin, Tuấn (26 tuổi) bị cáo buộc dùng dao sát hại người ở cùng chòi tên là Nguyễn Ngọc Thái. Ngày 22-6, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm lần bốn xét xử Tuấn về tội giết người. HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ năm vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Trong quyết định trả hồ sơ lần này, tòa yêu cầu làm rõ sáu vấn đề mà những lần trả hồ sơ trước tòa đã yêu cầu nhưng CQĐT và VKS không thể làm sáng tỏ.

Chiều 7-12, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, TS Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước, thông tin: “Vụ việc KSV có báo cáo lại, tuy nhiên do bị can Tuấn đã có đơn từ chối LS từ CQĐT nên cơ quan tố tụng đã mời một LS chỉ định để đảm bảo quyền của bị can. Sự việc KSV không cho hai LS (trước đó từng bào chữa cho bị can Tuấn) tiếp xúc bị can là có căn cứ. Tại buổi phúc cung sáng 7-12, bị can tiếp tục từ chối hai LS này. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã rất thận trọng, khách quan, không có việc bức cung, nhục hình. Ban đầu bị can thừa nhận hành vi phạm tội nhưng sau đó phản cung tại tòa. Hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra”.