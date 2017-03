Luật sư từ chối dự cung nếu không có ghế

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Khánh Hòa cho biết tổ chức này vừa tiếp tục có văn bản gửi các cơ quan hữu quan liên quan đến chỗ ngồi của LS khi tham dự hỏi cung trong nhà tạm giam, tạm giữ.

Theo đó, đoàn LS kiến nghị giám đốc công an tỉnh, trưởng Công an TP Nha Trang, VKSND TP Nha Trang, trưởng nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang khắc phục tình trạng không có ghế ngồi cho LS tham dự các buổi hỏi cung tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang.

“Cách đây hơn một tháng, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Công an TP Nha Trang, trưởng nhà tạm giữ Công an TP phải đảm bảo có chỗ ngồi cho LS khi tham dự các buổi hỏi cung tại nhà tạm giữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho LS thực hiện nhiệm vụ bào chữa. Tuy nhiên, đến nay tình trạng LS phải đứng khi tham dự các buổi hỏi cung vẫn chưa được khắc phục tại nhà tạm giữ này. Lần này, cùng với việc kiến nghị các cơ quan thẩm quyền giải quyết, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị các LS từ chối tham dự các buổi hỏi cung nếu phải đứng hoặc ngồi ghế “xúp” quá thấp, đồng thời yêu cầu ghi cụ thể vào biên bản lý do từ chối để có căn cứ giải quyết theo quy định pháp luật” - LS Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, cho hay.





Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM từng đăng bài “LS phải đứng khi tham dự hỏi cung”. Bài báo phản ánh khi tham dự ba buổi hỏi cung theo chỉ định của CQĐT Công an TP Nha Trang (trong ba vụ án khác nhau) tại nhà tạm giữ Công an TP, LS Nguyễn Thành Chung (Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa) đều phải đứng vì không có ghế ngồi. Hôm đó, điều tra viên, LS đã tìm khắp các phòng làm việc khác nhưng đều không có ghế để LS ngồi. Tất cả buồng hỏi cung đều chỉ có hai ghế cho điều tra viên và bị can (được gắn ốc vít cố định xuống nền nhà), không có ghế cho LS.

Các LS bức xúc cho rằng việc không bố trí ghế ngồi cho LS không những gây khó khăn đối với LS trong hoạt động bào chữa mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của LS cũng như niềm tin của bị can, bị cáo đối với người sẽ bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ. Đồng thời, điều này còn làm giảm tính nghiêm túc, nghiêm minh của hoạt động tố tụng, thể hiện việc thiếu tôn trọng LS.

Trao đổi với PV thời điểm đó, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết sẽ kiểm tra, khắc phục ngay. Đại tá Ngàn còn cho rằng đây là chuyện dễ giải quyết.

Tuy nhiên, đã gần một tháng qua, tình trạng trên vẫn tiếp diễn, chưa được khắc phục. Mới đây, khi tham dự buổi hỏi cung theo yêu cầu của CQĐT Công an TP Nha Trang đối với một bị can chưa thành niên, LS Nguyễn Tường Linh (Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa) vẫn không có ghế ngồi để làm việc. LS Linh yêu cầu phải có ghế ngồi mới làm việc. Điều tra viên đi tìm mượn được một cái ghế “xúp” nhựa quá thấp, trông rất phản cảm nên LS Linh không đồng ý. Sau đó cả LS và điều tra viên tiếp tục đi khắp khu làm việc của nhà tạm giữ mới tìm mượn được một cái ghế nhựa khác để LS ngồi tham dự buổi hỏi cung. Ngay sau đó, LS Linh gửi văn bản kiến nghị đến Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa.