Luật sư Việt được hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương?

Vai trò LS rất quan trọng

Ở Malaysia, một LS muốn tranh tụng hoặc trợ giúp pháp lý cho đương sự (hoặc bị cáo) trước tòa thì phải đăng ký hành nghề ở một tòa án và được tòa án đó chấp nhận. Tương tự như ở Việt Nam, một LS muốn hành nghề thì phải đăng ký hành nghề ở một đoàn LS và được đoàn đó chấp nhận. Do đó, giả sử có một LS nào của Việt Nam đang được phép hành nghề ở Malaysia thì người này có quyền đăng ký bào chữa cho Đoàn Thị Hương. Nhưng vị LS này cũng phải có hiểu biết rõ về luật Malaysia (theo hệ thống thông luật Common Law, luật thông pháp, rất khác Việt Nam). Theo luật thông pháp thì quá trình xét xử là do hai bên trình bày nên vai trò của LS là rất quan trọng. Thẩm phán không xét hỏi, chỉ là trọng tài ngồi nghe và bảo đảm hai bên thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Khác Việt Nam, phiên tòa tại Malaysia nguyên tắc mặc cả tội phạm được thừa nhận. Ví dụ như ở tòa cấp dưới, nếu Đoàn Thị Hương nhận tội thì tòa sẽ ra phán quyết ngay. Hình phạt tối đa sẽ là 14 năm, vì cấp tòa này chỉ có thẩm quyền ra hình phạt tối đa như vậy. Nếu không thì vụ án sẽ được cấp tòa án cao hơn xét xử. Quá trình tranh tụng trong phiên tòa khá quan trọng và có thể kéo dài. Khi LS và công tố viên đưa ra các bằng chứng “không còn gì để nghi ngờ” việc phạm tội của Đoàn Thị Hương nữa thì tòa tuyên án. Ngược lại, Đoàn Thị Hương sẽ được tòa tuyên vô tội. Vì vậy, đòi hỏi phải thu thập được các chứng cứ cũng như có những lý lẽ thuyết phục để bào chữa cho Đoàn Thị Hương. Nếu không có LS Việt Nam nào đang hành nghề ở Malaysia thì các LS Việt Nam vẫn có thể tham gia với vai trò hỗ trợ pháp lý nếu Đoàn Thị Hương và LS của Hương đồng ý. Về vụ án này, theo tôi hiện nay cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã làm trọn vai trò khi tiếp xúc lãnh sự và tư vấn cho gia đình Đoàn Thị Hương, đúng như quy định tại Công ước Viene về lãnh sự. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, TAND Tối cao NGÔ CƯỜNG CHÂN LUẬN ghi Tòa án Malaysia xét xử khác Việt Nam Malaysia là một nước có sự tổ chức pháp luật mang đặc trưng của hệ thống pháp luật Anh-Mỹ (Common Law), vì trước đây từng là thuộc địa của Anh. Do đó, mô hình tố tụng của Malaysia sẽ trải qua nhiều phiên tòa thuộc hệ thống tòa án phân làm ba cấp. Thấp nhất là tòa án hình sự địa phương (Magistrate Court và Sessions Court), sau đó đến tòa thượng thẩm (High Court) và tòa phúc thẩm (Court of Appeal) và cấp cao nhất là Tòa án Tối cao Liên bang (Federal Court). Với một vụ án có mức độ nghiêm trọng như giết người thì đầu tiên tòa án hình sự địa phương sẽ thụ lý. Phiên tòa đầu tiên sẽ là phiên tòa sơ bộ (Pretrial). Công tố viên sẽ đọc bản cáo trạng thông báo cho bị cáo và LS biết bị cáo bị buộc tội gì để chuẩn bị bào chữa. Nếu bị cáo nhận tội thì sẽ được áp dụng nguyên tắc thỏa thuận nhận tội giữa bị cáo và bên công tố. Nếu bị cáo không nhận tội sẽ có phiên tòa thứ hai để xem xét tính hợp pháp của các chứng cứ do công tố và LS cung cấp. Trong phiên tòa này LS của bị cáo sẽ bào chữa. Phiên tòa thứ ba là phiên xét xử chính thức có bồi thẩm đoàn. Lúc này các bên sẽ chính thức tranh tụng với nhau về quan điểm liên quan đến vụ án. Dựa trên kết quả tranh tụng, tòa sẽ có phán quyết về tội danh và hình phạt cho bị cáo. Sau khi tòa thượng thẩm đưa ra phán quyết, vụ án sẽ được tự động chuyển lên tòa phúc thẩm và Tòa Tối cao Liên bang xem xét.