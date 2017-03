'Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát'... là đây!

Bị cáo Chi cùng với em trai là thủ phạm của vụ giết người, cướp tài sản gây chấn động dư luận tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 1992. Sau khi gây án, Chi bỏ trốn khỏi địa phương và sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau để trốn tránh lệnh truy nã. Đến tháng 10-2016, Chi mới bị bắt giữ.



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thời điểm năm 1992, Nguyễn Thị Kim Chi và em trai tên Nguyễn Văn Ấn (sinh năm 1971, cùng trú ở phường 4, TP.Vũng Tàu). Khi đó Ấn học nghề tại tiệm sửa xe honda Thanh Trung (đường Trương Công Định, TP Vũng Tàu) nên có quen biết ông Nguyễn Văn Hoa (sinh năm 1965) làm nghề buôn bán xe honda.



Sáng 3-3-1992, ông Hoa đến tiệm sửa xe Honda Thanh Trung nhờ Ấn tìm mua chiếc xe Honda đời 78. Ấn chở ông Hoa đi tìm mua xe nhưng không có. Biết ông Hoa có vàng nên Ấn nảy sinh ý định giết ông Hoa để cướp tài sản. Ấn chở ông Hoa đến nhà của Chi nói dối với ông Hoa là nhà này có bán xe nhưng chủ không có ở nhà và hẹn ông Hoa chiều đến. Mục đích của Ấn là lừa ông Hoa đến tại nhà Chi để giết rồi cướp tiền vàng của ông Hoa.

Trưa cùng ngày (3-3-1992), Ấn về bàn với Chi cách giết ông Hoa để lấy tiền vàng. Ấn bàn với Chi nếu buổi chiều ông Hoa có đến hỏi mua xe thì Chi trả lời có bán nhưng vì chồng đi vắng nên hẹn ông Hoa sáng mai đến sớm. Chi nghe xong nói với Ấn muốn làm gì thì làm. Đến chiều cùng ngày, ông Hoa đến nhà hỏi mua xe thì Chi trả lời đúng như Ấn đã dặn.

Đến tối cùng ngày, Ấn về nhà được Chi nói cho biết ông Hoa có đến hỏi mua xe. Ấn nghe Chi nói xong thì đi ra quán mua rượu về uống và nghĩ cách giết ông Hoa. Uống rượu xong, Ấn về nhà chuẩn bị một cái búa để dưới đi-văng nơi Ấn nằm ngủ.

Khoảng 6 giờ sáng 4-3-1992, khi ông quay lại nhà Chi thì bị hai chị em Chi giết hại dã man bằng búa.

Sau khi sự việc xảy ra, Chi bỏ trốn. Ấn trong khi đang đào lỗ tại nhà bếp tính chôn xác ông Hoa thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ quả tang.

Ngày 26-5-1992, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm đã xử phạt Ấn tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản của công dân. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Văn Ấn phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Bản án phúc thẩm của TAND Tối cao cũng y án đối với Ấn.

Đối với Nguyễn Thị Kim Chi, ngày 9-3-1992, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định truy nã toàn quốc. Năm 1998, Cục CSHS (C14) Bộ Nội vụ ra Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Chi. Ngày 14-10-2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai đã bắt giữ được Chi.

Quá trình phục hồi điều tra, Chi đã khai nhận diễn biến sự việc, hành vi của bản thân, hành vi của Nguyễn Văn Ấn trong việc giết ông Nguyễn Văn Hoa để cướp tài sản. Lời khai của Chi hoàn toàn phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Ấn và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ; phù hợp với nội dung bản án xét xử Ấn.

Chi khai sau khi bỏ trốn đã đến sống tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai từ năm 1992 - 2002; từ năm 2002-2013 sống tại phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; từ năm 2013 đến khi bị bắt sống tại ấp 3, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Trong thời gian trốn tránh việc truy bắt của lực lượng công an, Chi không đăng ký tạm trú, tạm vắng và không vi phạm pháp luật hay phạm tội nào khác.