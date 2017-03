'Má mì' cầm đầu đường dây ma túy mang súng trong người vì... sợ ma

Ngày 24-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Tuấn Anh (36 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) 19 năm tù và Võ Thanh Tùng (36 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 2008, sau khi thi hành xong án phạt tù tội môi giới mại dâm, Tuấn Anh (tự Mai con) lại tiếp tục đi buôn heroin và bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi thi hành xong án phạt tù, Anh chưa xóa được án tích lại mua sắm súng ngắn để thiết lập đường dây buôn ma túy tổng hợp.

Bị cáo Phạm Thị Tuấn Anh và Võ Thanh Tùng đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 23-6, Anh bán 3,87 g ma túy đá (Methamphetamin) cho Tùng với giá 3 triệu đồng. Tùng mang số ma túy trên đến đường Nguyễn Du (TP Vinh) để bán lại cho khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, công an thu giữ 1.06 g Methamphetamin.

Từ lời khai của Tùng, công an bắt và khám xét nơi ở của Tuấn Anh và thu giữ sáu gói ma túy đá (trọng lượng 561,305 g) và các viên nén hình tròn có ký hiệu hình chữ T, một khẩu súng ngắn nhãn hiệu RG88 và năm viên đạn, hai điện thoại di động, hai cân điện tử.

Tang vật súng, đạn và ma túy tổng hợp, điện thoại, cân điện tử thu giữ tại nhà của Tuấn Anh.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An giám định kết luận khẩu súng ngắn RG88 là công cụ hỗ trợ không phải súng quân dụng và năm viên đạn có bốn viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay.

Chủ tọa hỏi nữ bị cáo Tuấn Anh mua súng để làm gì? Anh trả lời: "Do bị cáo ở gần bãi tha ma nên mang súng để không sợ ma". Chủ tọa hỏi tiếp: "Bị cáo thừa biết sự nguy hiểm khi đi buôn ma túy nên mang theo súng, công cụ hỗ trợ để chống trả lực lượng chức năng đúng không". Bị cáo Anh im lặng không trả lời.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.

Sau khi tòa tuyên án, cảnh sát dẫn giải bị cáo Phạm Thị Tuấn Anh và Võ Thanh Tùng về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.