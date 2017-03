Mang dao đâm bạn thấu tim rồi ra đầu thú

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin (Nghi can đâm chết bạn bằng dao), chiều 15-10 -2014, do mâu thuẫn với nhau từ trước, Giáp hẹn bạn là anh Hồ Xuân Trường (37 tuổi, cùng trú thôn Lam Thủy) ra cổng Bưu điện huyện Nghi Xuân để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi Giáp dắt trong người hai con dao mẹo sắc, nhọn. Anh Trường cũng mang theo một con dao mác có cán dài 50 cm.

Tại đây, Giáp và anh Trường tiếp tục lớn tiếng cãi vã, thách thức rồi xô xát nhau. Khi đánh nhau, Giáp dùng dao đâm một nhát thấu tim anh Trường khiến anh Trường gục tại chỗ, rồi bỏ trốn. Anh Trường được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thủng tim, mất nhiều máu nên đã chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Giáp đã sang huyện Diễn Châu (Nghệ An) và vùng biển Nghệ An lẩn trốn, con dao đâm Trường Giáp làm rơi trên đường chạy trốn. Khi Giáp gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình thì người dân đã vận động Giáp trở về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chiều 17-10-2014, sau hai ngày lẩn trốn sang vùng biển Nghệ An, Giáp quay trở về đến Công an huyện Nghi Xuân Đầu thú.

Theo hồ sơ, Giáp từng bị TAND tỉnh Bình Dương phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, từng bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ và từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, đã tước đi mạng sống người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy, bị cáo thành khẩn khai báo, ra đầu thú, ăn năn hối cải, phía bị hại cũng có lỗi, do vậy câng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Do vậy, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tòa đã tuyên án như trên.