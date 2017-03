Mâu thuẫn thuê nhà giải quyết bằng acid

HĐXX nhận định hành vi cố ý làm người khác bị thương của bị cáo là rất nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội... Bị cáo nhận thức được tác hại của việc cố ý làm người khác bị thương là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì bức xúc mà bị cáo đã dùng acid tạt vào người dẫn đến bị hại bị bỏng vùng mặt, cổ và hai tay... cần xử nghiêm. Cấp sơ thẩm đã áp dụng hết các tình tiết giảm nhẹ hình phạt... kể cả bệnh tật để giảm nhẹ một phần hình phạt nên không thể giảm án.





Bị cáo Hưng (áo vàng, bị cáo tu tại gia) cùng người thân ra về sau phiên tòa không được giảm án.





Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2007, Dương Văn Tính thuê mặt bằng tại phường Thới An, quận 12 của Hưng để làm xưởng sản xuất nước đá với số tiền 21 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê là 15 năm.



Từ tháng 7-2013 đến tháng 2-2014, Tính không trả tiền thuê mặt bằng cho Hưng nên cả hai tự thỏa thuận bằng lời nói với nhau là Hưng thuê lại máy móc sản xuất nước đá của Tính với giá là 45 triệu đồng/tháng. Hưng sản xuất nước đá và trả tiền thuê cho Tính theo thỏa thuận.



Ngày 25-9-2014, Tính đến xưởng sản xuất nước đá gặp Hưng và đề nghị Hưng cho thuê lại mặt bằng và trả lại số máy móc để Tính sản xuất. Hưng đồng ý với điều kiện phải làm lại hợp đồng và công chứng. Tính không đồng ý và nói với Hưng là vẫn lấy lại máy móc để sản xuất nước đá, sau đó bỏ ra về. Tối cùng ngày, Tính cùng một số người (không rõ lai lịch) đến xưởng sản xuất nước đá và nói là sẽ sản xuất lại nước đá.



Và sáng 28-9-2014, Tính đến xưởng nước đá xem xét máy móc để bảo dưỡng. Khi Tính đi từ bên trong xưởng nước đá ra ngoài thì nghe Hưng gọi. Tính quay lại thì bị Hưng cầm ca acid tạt vào người gây thương tích nặng. Tính được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.



Theo kết quả giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại với Tính là 53%.



Xử sơ thẩm, TAND quận 12 tuyên phạt Hưng năm năm tù, buộc bồi thường 150 triệu ngoài số 30 triệu đã nộp cho cơ quan thi hành án trước đó. Sau đó, Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh từ hành vi trái pháp luật của nạn nhân và giảm số tiền bồi thường dân sự. Người bị hại kháng cáo với nội dung đề nghị tăng án.