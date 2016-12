Mê dùng ma túy bị anh họ lừa mất xe, điện thoại

Ngày 29-12, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (21 tuổi) một năm sáu tháng tù, Lê Ngọc Yến (20 tuổi) một năm tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hai bị cáo Tâm và Yến tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-12. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 22-5-2014, Tâm và Yến bàn bạc chiếm đoạt xe của BVC (em họ Tâm) đem cầm lấy tiền tiêu. Hôm sau, Tâm điện thoại cho Cường nói dối sắp đi Tây Ninh làm nên rủ C. đến nhà trọ để sử dụng ma túy. C. tin là thật nên chạy xe máy đến nhà trọ như Tâm nói.

Đến nơi, Tâm mượn điện thoại và xe của C. chở Yến đi mua ma túy về sử dụng. C. vào thuê phòng trọ. Khi Tâm mua ma túy về thì cả ba cùng sử dụng.

Lợi dụng C. không có trong phòng, Tâm lấy bóp của C. tìm giấy tờ xe và giấy CMND của C. Sau khi C. đi mua nước về, Tâm nói dối C. cho mượn xe và điện thoại để đi mua ma túy về dùng tiếp nên C. tin tưởng giao xe và điện thoại cho Tâm.

Lần này, Tâm và Yến không đi mua ma túy nữa mà lấy xe và điện thoại của C. mang lên TP.HCM bán, cầm lấy tiền xài. C. phát hiện bị lừa đã trình báo công an. Đến ngày 4-1-2016, Tâm ra đầu thú. Hai tuần kế tiếp Yến ra đầu thú. Cả hai đã thừa nhận hành vi của mình.