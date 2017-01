Mẹ khóc ngất vì con liên tục phạm tội ma túy

Ngày 21-1, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử lưu động đã tuyên phạt Trần Thái Nguyên (tự Nguyên "chó điên", 30 tuổi) 11 năm tù, Phạm Quốc Thắng (27 tuổi) tám năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hai bị cáo Nguyên (bìa trái) và Thắng tại phiên tòa lưu động ngày 21-1. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ 15 ngày 30-4-2016, Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Công an phường An Khánh đi tuần tra trên địa bàn phường. Khi đi ngang một nhà trọ, lực lượng công an phát hiện Thắng dắt xe máy ra khỏi nhà trọ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Kết quả, công an thu được trên xe của Thắng hơn 29 g ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai không biết số ma túy của ai. Chiếc xe máy là của Nguyên (bạn hàng xóm của Thắng) đưa cho Thắng mượn.

Sau đó, Công an theo dõi Nguyên và gần một tuần sau thì phát hiện Nguyên có nghi vấn liên quan đến ma túy nên kiểm tra. Kết quả, công an thu giữ trên người của Nguyên gần 20 g ma túy.

Công an đã chứng minh Nguyên bắt đầu hoạt động mua bán ma túy cách ngày bị bắt khoảng một tháng. Theo đó, Nguyên mua ma túy của một người tên Hải (chưa rõ lai lịch, ngụ TP.HCM) rồi chia lẻ bán cho con nghiện. Trong quá trình này, Nguyên đã nhờ cả Thắng bán ma túy giùm và cho Thắng ma túy để xài.

Trước đó vào năm 2007, Nguyên bị phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2012, Nguyên bị phạt tiếp ba năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Mẹ Nguyên sau khi nghe mức án đã tuyên với con mình đã không kìm nén được cảm xúc... Ảnh: N.NAM

Tại tòa, khi được hỏi ý kiến, mẹ bị cáo Nguyên vừa khóc vừa nói vì hoàn cảnh khổ quá mới bỏ con đi làm ăn. Đến khi con lớn, bảo đi làm với bạn thì tin tưởng mà không ngờ con lại thế này. “Lỗi tại cha mẹ. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho cháu” - mẹ bị cáo Nguyên nói trong nước mắt.

Tòa hỏi bị cáo Nguyên sao mới ra tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy xong lại vướng vào tội này. Bị cáo thật thà khai ra tù bị nghiện lại nên vướng vào con đường này, tại túng quá làm liều!

“Bị cáo biết mình sai trái pháp luật, làm hại nhiều người. Bị cáo nhiều lần phạm tội nên bị cáo không dám xin (giảm nhẹ hình phạt - NV). Bị cáo chỉ xin lỗi gia đình, người thân của bị cáo và xã hội chứ không dám xin (giảm nhẹ hình phạt - NV)” - bị cáo Nguyên nói.

Khi VKS đề nghị phạt Nguyên 11-12 năm tù, bị cáo này ngay lập tức quay xuống nhìn mẹ không giấu nổi nỗi hoang mang. Còn người mẹ bị cáo lại gục mặt xuống bàn vừa khóc vừa nói “nói bao nhiêu lần rồi...”.

Tòa tuyên phạt Thắng tám năm tù, Nguyên 11 năm tù. Mẹ Nguyên và một cô gái đi cùng ôm mặt khóc. Thấy bị cáo bước lên xe tù, cả hai người ra tận xe khóc ngất. Cảnh tượng ai nhìn cũng thấy đau lòng. Một lúc sau, có nhân viên y tế tới đo huyết áp cho mẹ Nguyên để đảm bảo sức khỏe.