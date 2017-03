Mẹ trẻ túng quẫn giết con thơ

Sau khi TAND TP.HCM xử sơ thẩm, bị cáo và đại diện nạn nhân cùng có đơn xin giảm án. Sau đó, bị cáo rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm nhưng trong lời nói sau cùng tại phiên xử mong tòa chiếu cố giảm án. Chồng bị cáo cũng tự trách việc thường xuyên đi làm, không quan tâm đến vợ con nhiều khiến An nghĩ quẫn.



Nguyễn Thị Hoài An tại tòa.

Theo hồ sơ, An bị bệnh thiếu máu hồng cầu bẩm sinh nên yếu về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình An rất nghèo, cha lại bị tai biến nằm liệt giường suốt 10 năm nay. Năm 2013, An lập gia đình với anh Tân, quê Cà Mau, làm nghề phụ hồ. Cuối năm vợ chồng An sinh được một bé gái, không may bé cũng bị di truyền căn bệnh của mẹ. Ít tháng sau, bác sĩ xác định bé bị bệnh ung thư máu.

Gia cảnh éo le cộng thêm việc người chồng đi phụ hồ xa, khoảng một tuần mới về một lần nên An nghĩ quẫn. Tối 16-10-2014, An lấy gối đè lên mặt con gái khiến bé ngạt thở, tử vong rồi dùng dao tự sát nhưng không thành. An tiếp tục lấy dây cột vào cổ, treo lên cửa sổ. Hôm sau, người dân phát hiện sự việc đã đưa An đi cấp cứu nên cô may mắn sống sót.