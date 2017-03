Miễn trách nhiệm hình sự: Luật mới vẫn còn kẽ hở

Thế nào là “do chuyển biến của tình hình...”? Theo các ông Đinh Văn Quế (nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao), Phạm Công Hùng (nguyên Thẩm phán TAND Tối cao), Vũ Phi Long (Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM), khái niệm “chuyển biến của tình hình” trong chế định miễn TNHS được hiểu là chính sách về pháp luật hình sự có sự thay đổi theo hướng không còn quy định hành vi sai trái đang bị điều tra, truy tố, xét xử là tội phạm nữa. Ví dụ: Theo BLHS 1985, hành vi trộm cắp tài sản trị giá từ 500.000 đồng trở lên là đã có thể truy cứu TNHS. Tuy nhiên, với quy định của BLHS 1999, trị giá tài sản bị trộm cắp phải từ 2 triệu đồng trở lên thì mới bị truy cứu TNHS. Khi BLHS 1999 được áp dụng, người trộm cắp từ 500.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng mà đang bị điều tra, truy tố, xét xử theo BLHS 1985 sẽ đương nhiên được miễn TNHS theo khoản 1 Điều 25 BLHS 1999. Một số vụ né bồi thường oan - Tháng 12-2014, VKSND huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã miễn TNHS, đình chỉ điều tra bị can đối với anh Trần Hoàng Minh theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ việc, cuối năm 2015, VKS huyện đã “đính chính” quyết định đình chỉ điều tra với lý do không chứng minh được anh Minh phạm tội. Trước đó, tháng 9-2013, anh Minh bị Công an, VKSND huyện Cần Giờ cáo buộc trộm một chiếc máy tính xách tay dù anh kêu oan, có chứng cứ ngoại phạm. Đầu năm 2014, TAND huyện mở phiên xử nhưng phải trả hồ sơ... - Tháng 5-2102, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hồ Thanh Hải về hai tội trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với lý do: Hết thời hiệu truy cứu TNHS với tội trốn thuế và hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hải là chủ một DNTN, đã ký hợp đồng mua hải sản với một số doanh nghiệp dưới dạng “hợp đồng tay ba” (có thêm sự tham gia của cơ sở, đại lý có nguồn cung hải sản). Sau đó ông bị cáo buộc mua bán khống để có hóa đơn GTGT nhằm xin hoàn thuế (6,8 tỉ đồng) và khấu trừ thuế (18,6 tỉ đồng). Năm 2004, ông bị khởi tố, truy tố về hai tội nói trên. CQĐT từng ra sáu bản kết luận điều tra (năm kết luận điều tra bổ sung) và ba lần trưng cầu giám định tư pháp về thuế; VKSND TP từng có cáo trạng truy tố ông nhưng TAND TP phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì không thể kết tội được.