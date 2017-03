Mở lại phiên phúc thẩm vụ 5 công an Phú Yên đánh chết người

Phiên tòa này đã bị hoãn ba lần, lý do hoãn lần gần nhất là vắng vợ của người bị hại và bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa, đang bị tạm giam và là bị cáo duy nhất kêu oan trong vụ án này) cho rằng sức khỏe không đảm bảo…

Như đã thông tin, tại phiên tòa diễn ra từ ngày 7 đến 15-4-2015, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội dùng nhục hình, tòa phạt Nguyễn Thân Thảo Thành tám năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát PC45 Công an tỉnh Phú Yên) hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) một năm tù treo.

Theo án sơ thẩm, ngày 13-5-2012, trong quá trình lấy lời khai nghi can Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Đông Hòa, Phú Yên), Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã đánh nạn nhân dẫn đến tử vong. Lê Đức Hoàn với vai trò phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, vụ án trên đã qua hai lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.