Mở rộng điều tra vụ kế toán trưởng tham ô 7,1 tỉ đồng

Liên quan đến vụ “Kế toán trưởng Trường cao đẳng nghề tham ô trên 7,1 tỉ đồng” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), trưa 6-9, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì họp báo để cung cấp thông tin ban đầu cho báo đài.



Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết đang mở rộng điều tra để làm rõ đồng phạm. Ảnh: GIA TUỆ

Theo Đại tá Hạnh, từ tin tố giác tội phạm liên quan đến Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi) - trưởng phòng Tài vụ kiêm kế toán trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Cần Thơ, công an đã xác lập chuyên án để điều tra.

Đến cuối tháng 8-2016, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hồng Yến, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam; khám xét nơi ở và nơi làm việc của Yến thu giữ nhiều vàng, tiền Việt Nam, ngoại tệ, máy tính, ngọc trai, hột xoàn…

“Bước đầu bị can Yến thừa nhận hành vi của mình, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đồng phạm khác để xử lý nghiêm theo pháp luật. Số tiền Yến chiếm đoạt hơn 7,1 tỉ đồng sử dụng chi xài cá nhân, mua sắm hiện cơ quan công an đã thu hồi được khoảng 1,9 tỉ đồng” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết.





Bị can Vũ Thị Hồng Yến. Ảnh: CTV PT

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Cần Thơ cho thấy Vũ Thị Hồng Yến đã thực hiện hành vi tham ô tài sản từ tháng 7-2010 cho đến nay.

Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, Yến đã chiếm đoạt trên 7,1 tỉ đồng của Nhà nước với các thủ đoạn: Nâng khống tổng số tiền trong bảng chi phụ cấp ưu đãi để kho bạc chuyển tiền vào tài khoản của nhà trường mở tại Ngân hàng BIDV Tây Đô, sau đó, Yến nâng khống tổng lương của cá nhân Yến trong danh sách chi lương và phụ cấp rồi gửi cho ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của Yến.

Cuối năm 2014, Yến làm khống ủy nhiệm chi chuyển khoản vào tài khoản của mẹ Yến để chiếm đoạt tiền nhà nước. Từ năm 2015 đến nay, do muốn chiếm đoạt số tiền lớn nên Yến nâng khống số tiền chi phụ cấp ưu đãi cho toàn cán bộ, công nhân viên Trường CĐ nghề Du lịch Cần Thơ để chuyển tiền từ Kho bạc về tài khoản ngân hàng và rút tạm ứng từ Kho bạc nộp vào tài khoản ngân hàng của Trường CĐ nghề Du lịch Cần Thơ. Sau đó, Yến chiếm đoạt bằng cách nâng khống lương của Yến trong dach sách chi lương và phụ cấp gửi cho ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của Yến. Làm khống ủy nhiệm chi để chuyển khoản vào tài khoản của mẹ Yến để chiếm đoạt.