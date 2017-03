Mở vò rượu để dành cho bạn uống, chồng bị đâm tử vong

(PLO)-Sáng 28-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lô Thị Luân (tức Giang, 31 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) 18 tháng tù và 36 tháng thử thách về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.