Mời tài xế uống nước rồi chiếm đoạt tài sản

(PL)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng, Nguyễn Ngọc Cầu (cùng huyện Triệu Sơn) và Lê Đức Hùng (huyện Thọ Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VOV chiều 12-12 dẫn tin trên từ công an tỉnh này.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, từ tháng 8-2016 đến trước khi bị bắt, ba người trên đã gây ra sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này thường thuê ô tô bốn chỗ và yêu cầu tài xế chở đến nơi được yêu cầu, trên đường đi tài xế được mời uống nước có pha thuốc hướng thần. Sau khi uống nước vào thì tài xế có trạng thái mơ hồ, mất kiểm soát, không điều khiển được hành vi của mình và đưa tài sản... N.ANH