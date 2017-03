Món nợ với người đã khuất

Có mặt ngay sau khi xảy ra cái chết của chị Trần Thị Hải Yến (sinh năm 1982, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) tại nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An, tôi đã cảm nhận có nhiều bất thường liên quan đến cái chết này.

Chị Yến là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà sau này nhiều người, kể cả lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đều nhận định chị bị oan.

Cảm nhận đó xuất phát từ những lá đơn kêu oan mà cha mẹ chị Yến cầm trên tay khi ngồi trước thềm nhà xác BV Đa khoa Phú Yên trong thời gian chờ khám nghiệm tử thi con gái họ. Cảm nhận đó xuất phát từ sự đau đớn đến tận cùng, từ những lời nói đầy uất ức của những người thân chị Yến. Càng tiếp cận vụ việc, tôi càng có cơ sở để nói rằng đó không chỉ là sự bất thường mà là nỗi oan khuất của một người đã chết.

Đến nay, cơ quan công an đã kết luận chị Yến treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ sau hơn hai tiếng bị gia hạn tạm giam. Lật lại hồ sơ vụ việc, với một người có tính cách mạnh mẽ, liên tục kêu oan như chị Yến, tôi không tin cô gái này dễ dàng tự tìm đến cái chết. Xâu chuỗi hàng loạt điểm bất thường của vụ án, tôi nghĩ rằng cái chết đó có thể là hậu quả của sự phẫn uất cao độ khi một người vô tội bị bắt giam, bị kết án tù, cô độc kêu oan giữa bốn bức tường của trại giam.

Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (bìa phải), an ủi gia đình chị Yến ngay sau cái chết của chị. Ảnh: TẤN LỘC

Cái chết oan khuất ấy có lúc tưởng như đã được làm sáng tỏ, tưởng như công lý đã được trả lại cho chị Yến khi điều tra lại vụ án cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Phú Yên kết luận chị Yến không có hành vi phạm tội. Thế nhưng sau nhiều cuộc họp, kết quả điều tra trên đã bị đảo ngược và đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Tôi nghĩ không chỉ ngành công an hay các cơ quan tố tụng khác mà chính pháp luật Việt Nam đang nợ chị Yến một kết luận khách quan, minh bạch. Nợ người sống có thể lần lữa nhưng với người đã khuất cần sớm trả cho họ bằng sự trung thực, đúng sự thật.

Và trên hết, tôi thấy mình vẫn còn đó món nợ với người đã khuất.

TẤN LỘC