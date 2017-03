Lúc 13 giờ 30 ngày 23-9, tại hội trường trụ sở UBND xã Vĩnh Công (huyện Châu Thành, Long An), với sự tham dự của các cơ quan tố tụng huyện Châu Thành và đại diện UBND huyện, xã, công an huyện Châu Thành đã tổ chức xin lỗi và trao tiền bồi thường cho ông Phan Văn Lá, bị can bị bỏ quên 21 năm. Nhiều người thân của ông Lá cũng đến dự buổi xin lỗi công khai này.

“Do nhận thức về pháp luật của một số cán bộ điều tra còn hạn chế..., mong ông Lá bỏ qua, chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi”, đại diện cơ quan CSĐT Công An huyện Châu Thành nói.



Quang cảnh buổi xin lỗi công khai ông Phan Văn Lá.

Sau khi thông qua quyết định công khai, xin lỗi, khôi phục danh dự, Thượng tá Nguyễn Văn Châu, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã chính thức trao 300 triệu đồng tiền bồi thường (trong đó, 270 triệu đồng bồi thường tổn thất tinh thần, phần còn lại bồi thường thu nhập thực tế bị mất), đồng thời đại diện chính quyền địa phương cũng tổ chức tặng hoa cho ông Lá.



Đại tá Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Châu Thành thăm hỏi ông Lá.



Đại diện chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng ông Lá.

Tại buổi lễ, ông Lá xúc động cảm ơn các cơ quan báo đài, cơ quan tố tụng đã vào cuộc để minh oan cho ông.

Dự kiến, sau buổi công khai xin lỗi, bồi thường, đại diện các cơ quan tố tụng huyện Châu Thành cũng sẽ đăng báo xin lỗi 3 kỳ trên Báo Long An.



Ông Phan Văn Lá kí nhận tiền bồi thường.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, tháng 7-1991, ông Phan Văn Lá (ngụ xã Vĩnh Công, Châu Thành, Long An) cùng hai em trai (13 và 15 tuổi) bị Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam về tội hủy hoại tài sản XHCN theo Điều 138 BLHS năm 1985. Sau hai tháng tạm giam, CQĐT Công an huyện Châu Thành đã đình chỉ điều tra đối với hai người em.



Ông Lá vui tại buổi xin lỗi.

Tháng 12-1991, TAND huyện Châu Thành đã phạt ông Lá bốn năm tù về tội trên. Ông Lá kháng cáo kêu oan. Tháng 9-1992, TAND tỉnh Long An đã hủy án để điều tra, xét xử lại vì chưa đủ cơ sở buộc tội. Hơn một tháng sau, VKSND huyện Châu Thành cho ông Lá tại ngoại. Kể từ đó không ai gọi ông lên làm việc nữa.

Ông Lá kêu oan khắp nơi. 21 năm sau (tháng 9-2013), CQĐT mới ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông. Ông Lá hai lần khởi kiện ra TAND huyện Châu Thành yêu cầu tòa này phải bồi thường oan và công khai xin lỗi nhưng cả hai lần tòa đều từ chối nhận đơn kiện. Cơ quan này cho rằng lỗi thuộc CQĐT không điều tra lại, để hết thời hạn điều tra nên tòa không có trách nhiệm.

Các ngành tố tụng địa phương, tối cao, Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) đều cho rằng trách nhiệm bồi thường oan thuộc về TAND huyện Châu Thành, trong khi đó ngành tòa án tỉnh Long An và TAND Tối cao lại nói trách nhiệm thuộc về Công an huyện Châu Thành.



Nhiều phóng viên báo, đài đến đưa tin.

Sau nhiều cuộc họp, ngày 8-6, Công an huyện đã chính thức nhận trách nhiệm sẽ bồi thường cho ông Lá.

Đến ngày 6-7, các cơ quan tố tụng huyện Châu Thành, Long An đồng ý bồi thường cho ông Lá 300 triệu đồng.