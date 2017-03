Một bị cáo cựu công an bị tạm giam không có lệnh?

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có văn bản yêu cầu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chỉ đạo, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trả lời kiến nghị của các LS về sớm đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm theo đúng quy định của pháp luật. Theo các LS, tháng 4-2015, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm vụ án trên. Do có kháng cáo, ngày 29-5-2015, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý để xét xử phúc thẩm vụ án. Tuy nhiên, sau hai lần hoãn phiên tòa, đến nay đã tám tháng, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vẫn chưa có quyết định đưa vụ án ra xét xử đúng theo quy định pháp luật, gây bức xúc đối với gia đình bị hại, những bị cáo có kháng cáo trong vụ án. Trả lời Pháp Luật TP.HCM, đại diện TAND Cấp cao tại Đà Nẵng thừa nhận việc chậm đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm đã vi phạm quy định thủ tục tố tụng về thời hạn. Nguyên nhân chậm xét xử phúc thẩm do phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm xét xử vì vụ án liên quan đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.