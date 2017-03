Một con heo con bằng chín tháng tù

Tổng hợp với bản án sáu tháng tù (treo) trước đó, tòa buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 15 tháng tù (giam).

Theo hồ sơ, tối 26-9-2013, Duy Thành Diễn và Nguyễn Vũ Minh Vương (Bal) rủ An đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, Diễn về nhà lấy chiếc xuồng của gia đình làm phương tiện chở Vương và An đi cặp sông Cổ Chiên tìm chỗ có heo con để bắt trộm.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả ba bơi xuồng ngang khu vực chuồng heo của anh Hà Văn Nga ở ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. An được phân công ở lại giữ xuồng, còn Diễn và Vương đi đến chuồng heo, Vương trực tiếp bắt một con heo con đưa cho Diễn ôm xuống xuồng đưa cho An trông giữ. Trong lúc Vương định bắt tiếp con heo thứ hai thì bị anh Nga phát hiện, tri hô. Vương nhảy xuống sông định tẩu thoát thì bị mọi người bắt giữ giao cho công an. Còn An và Diễn bỏ lại xuồng chạy thoát nhưng sau đó đã ra đầu thú.

Kết quả định giá con heo con trị giá 345.000 đồng. Do tài sản Vương và Diễn chiếm đoạt chưa đủ định lượng xử hình sự nên cả hai chỉ bị xử lý hành chính. Riêng An, do có hành vi trộm cắp khi đang có tiền án về tội này nên bị xử lý hình sự.

