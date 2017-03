Một công an viên và hai vụ chống người thi hành công vụ

Ngày 13-8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, y án sáu tháng tù đối với bị cáo Võ Văn Phước về tội chống người thi hành công vụ. HĐXX nhận định bị cáo không có tình tiết nào mới để xem xét chấp nhận kháng cáo, mức án sơ thẩm tuyên là phù hợp.

Theo hồ sơ, ngày 12-5-2013, anh Huỳnh Khánh Duy là công an viên xã Lý Nhơn ( huyện Cần Giờ) và một dân quân được phân công tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu vực ấp Tân Điền.

Tối cùng ngày, tại hội chợ ấp xảy ra vụ đánh nhau, Võ Minh Đức dùng ghế đánh anh Dương Minh Tuấn. Anh Duy cùng dân quân liền đến hiện trường can ngăn và yêu cầu các bên không được đánh nhau nữa nhưng Đức không chấp hành. Cùng lúc này có hai anh ruột của Đức trong đó có Phước chạy đến tiếp tục dùng ghế nhựa tấn công anh Tuấn. Thấy vậy công an Duy dùng cây ba trắc bằng nhựa dẻo để ngăn các đối tượng đánh nhau thì bất ngờ anh em Phước cùng xông vào dùng tay tấn công vào đầu anh. Anh Duy liền bỏ chạy, Phước vẫn đuổi theo và nhặt lấy một chai nước ngọt bằng thuỷ tinh ném vào anh Duy nhưng không trúng. Sau đó, lực lượng công an đã tăng cường người đến đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.



Bị cáo Phước gục đầu trong lúc chờ toà nghị án

Trước đó vài ngày, TAND TP.HCM cũng bác kháng cáo của bị cáo Đỗ Minh Hiếu y án chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Người bị Hiếu đánh cũng là công an Duy trong vụ án trên.

Theo hồ sơ, ngày 28-1-2013, công an Duy và một dân quân cùng đang được phân công làm nhiệm vụ tại ấp Tân Điền. Tối đó, trong lúc anh Duy đang đứng chốt ở gần nhà ông Trần Phước Thanh để phòng ngừa các đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền. Hiếu liền cầm một mảng sành là mảnh vỡ từ một chậu hoa đi đến chỗ anh Duy đe doạ đánh vì lý do trực bắt đánh bài. Vừa nói xong, Hiếu cầm mảnh sành lao vào tấn công anh Duy nhưng anh đỡ được khiến mảnh sành rơi xuống đất vỡ vụn. Ngay lập tức anh Duy liền khống chế Hiếu nhưng sau đó Hiếu vùng ra được và bỏ chạy. Khoảng 5 phút sau, Hiếu quay lại cầm chai nước ngọt thuỷ tinh đánh anh Duy. Dù được nhiều người can ngăn nhưng Hiếu vẫn nhặt vỏ chai bể chửi và lao đến đánh anh Duy. Được mọi người can ngăn, Hiếu mới ném vỏ chai và bỏ đi. Sau đó, công an truy tìm thì Hiếu bỏ trốn đến sáng hôm sau ra trình báo.