Một cú xô ngã... lãnh năm năm tù

Ngày 29-9, TAND quận Sơn Trà tuyên phạt Trần Văn Phong (SN 1982) năm năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Phong trước vành móng ngựa.



Tại tòa, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Trước đó, Phong có yêu cầu nhờ luật sư bào chữa nhưng tại phiên tòa Phong không yêu cầu luật sư nữa mà muốn tự mình bào chữa. HĐXX xét bị cáo đã trên 18 tuổi, phạm tội không thuộc trường hợp bắt buộc phải có luật sư nên chấp nhận.

Theo nội dung vụ án, ngày 15-3-2015, cha của Phong là ông Trần Văn H. sang nhà em rể để gọi một người cháu về. Tại đây ông H. và T. (đang trong nhà em rể) có nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn. Biết chuyện, Phong tỏ ra tức giận và giữa các bên tiếp tục xảy ra cãi vã, dù được mọi người can ngăn nhưng T. bị Phong dùng tay xô té. T. bị ngã xuống đường và tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Phong cho rằng không hề có ý định đánh chết nạn nhân mà chỉ vì quá tức giận nên xô đẩy cho nguôi cơn tức không ngờ lại xảy ra hậu quả như vậy. HĐXX nhận định dù không hề có mâu thuẫn nhưng vì bản tính nóng nảy nên bị cáo đã dùng tay xô ngã nạn nhân, dẫn đến hậu quả nạn nhân chết. Xét bị cáo có nhân thân xấu, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nên tòa tuyên án như trên.