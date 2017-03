Một giám đốc kêu oan bị hình sự hóa

Công an tỉnh từng xác định là quan hệ dân sự Theo hồ sơ, trước khi khởi kiện bị cáo Huy đòi nợ, ông Bình từng gửi đơn tố cáo bị cáo Huy đến Công an tỉnh Bình Định nhưng cơ quan này xác định đây là quan hệ dân sự và hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để giải quyết. Tuy nhiên, khi ông Bình khởi kiện dân sự ra TAND TP Quy Nhơn thì tòa này không giải quyết mà chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, sau đó bị cáo Huy bị khởi tố như đã nói.