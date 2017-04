Một người được hai cấp tòa tuyên trắng án

VKS hai cấp kháng nghị gì? VKS cho rằng trong hồ sơ có hai quyết định khởi tố vụ án nêu hai căn cứ khác nhau; có hai biên bản bắt người khẩn cấp đối với Thi có ghi nội dung thu giữ vật chứng khác nhau. Các bị cáo Thọ, Thi bị bắt và thu giữ vật chứng tại địa phận phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một nhưng lại đưa các bị cáo về Công an phường Hưng Định, thị xã Thuận An để lập biên bản và thu giữ vật chứng. Công an thu giữ vật chứng của bị cáo Thi nhưng lại ghi vào biên bản bắt của Thọ. Biên bản bắt người tại bút lục số 40 ghi thu giữ 32 gói nylon hàn kín, bên trong có đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, còn tại biên bản bắt người bút lục 292 ghi không có 32 gói nylon hàn kín đựng chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp). Cả hai biên bản bắt người đều không có người chứng kiến, chỉ có đại diện chính quyền là công an phường... _____________________________ Giờ mới thực sự yên tâm Tôi không có tội nhưng mà vẫn lo lắng lắm. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy ngày nay chờ tòa tuyên án mà cả gia đình không ai ăn ngủ được. Giờ tôi mới thấy nhẹ nhõm người mà nghĩ tới chuyện làm ăn. Anh LÊ VĂN THI Cảm ơn Pháp Luật TP.HCM Nó oan thì chỉ biết nói oan vậy thôi chứ không biết nói làm sao cho người ta hiểu. Thật may phước vì thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, chúng tôi được luật sư Trịnh Công Minh và Trần Văn Hoàng nhận lời bào chữa miễn phí. Ơn này gia đình tôi xin nhớ mãi… Bà TRỊNH THỊ LAM, mẹ anh Thi Phải tuyên vô tội! Nếu theo kháng nghị của VKS mà tòa cứ trả hồ sơ tới lui thì cũng không giải quyết được vấn đề gì vì không phải sai sót nào cũng có thể khắc phục được. Không chứng minh được tội phạm thì phải tuyên vô tội. Luật sư TRỊNH CÔNG MINH