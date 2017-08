Một trình dược viên lãnh án 10 năm tù

Ngày 1-8, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm lưu động tại phường An Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hà (42 tuổi, trình dược viên trung cấp, quê An Giang) 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Hà trước vành móng ngựa tại phiên xử lưu động ngày 1-8 của TAND quận Ninh Kiều. Ảnh: CT

Trước đó, vào năm 2010, Hà bị TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm phạt hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần dược phẩm P. chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt công ty P.) thuê anh Nguyễn Thành Nguyên làm trình dược viên đi chào bán các sản phẩm do công ty sản xuất đến các nhà thuốc Tây, trung tâm y tế, phòng mạch bác sĩ…

Cuối năm 2011, anh Nguyên bận việc gia đình nên đã thuê lại Nguyễn Văn Hà làm thay mình. Nguyên trả công cho Hà 4%/tổng doanh số bán hàng. Việc thuê lại này Nguyên không báo lại cho công ty.

Trong khoảng thời gian làm việc cho Nguyên, Hà tìm được 19 khách hàng tại Hậu Giang thường xuyên mua thuốc của Công ty P. Thời gian đầu, Hà thu tiền của khách rồi giao cho Nguyên theo từng đợt giao hàng. Đến cuối năm 2012, Hà báo với Nguyên các khách hàng còn nợ tiền thuốc nên Nguyên tin tưởng không đòi tiền Hà.

Đến tháng 1-2013, thấy Hà nhiệt tình nên Nguyên giới thiệu Hà vào thực tập trình dược viên tại Công ty P. Khi Hà vào công ty làm việc được vài tháng thì công ty phát hiện công nợ của anh Nguyên quá nhiều (19 khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền) và có những đơn hàng từ năm 2011 vẫn chưa thanh dứt điểm. Từ đó, Công ty P. cử kế toán đại diện công ty đi gặp khách hàng đối chiếu công nợ. Qua đối chiếu thì thấy 19 khách đều đã thanh toán tiền cho Hà. Và tới thời điểm này Công ty P. mới biết Nguyên thuê Hà bán thuốc cho Nguyên...

Hà luôn tránh mặt anh Nguyên và đại diện Công ty P., không chịu trả tiền nên anh Nguyên đã tự xuất tiền ra trả cho công ty và đến công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để trình báo về hành vi của Hà.

Khi làm việc với công an, Hà thừa nhận việc chiếm dụng tiền của anh Nguyên như nêu trên. Đến tháng 4-2014, Hà cùng gia đình rời khỏi nơi cư trú. Sau đó, công an đã nhiều lần liên hệ tới các địa chỉ nhà cha mẹ của Hà ở An Giang, quê vợ Hà ở Sóc Trăng nhưng Hà đều trốn tránh. Sau khi phát lệnh truy nã, ngày 17-9-2016, công an bắt được Hà tại An Giang.