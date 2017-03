Một tử hình, hai tù chung thân vì buôn 16 bánh heroin

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều tối 11-4-2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Đội CSGT 1-48 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang “trùm” Lê Thị Hằng và Dũng đang mang tám bánh heroin (trọng lượng 2,4 kg) đựng trong thùng mì tôm đi bán.

Từ lời khai của Hằng và Dũng, Phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra làm rõ: Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM do Hằng cầm đầu. Đầu tháng 3-2014, Hằng đã hai lần nhờ Thu mua tám bánh heroin, rồi Hằng thuê Dũng vận chuyển vào TP.HCM bán cho Vãng. Sau khi mua bán trót lọt tám bánh heroin trên, Hằng thuê Thu mua tiếp tám bánh heroin để mang vào TP.HCM cho Vãng tiêu thụ thì bị bắt.

Trong quá trình chờ ngày xét xử, Hằng đã chết nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với Hằng.

Theo tòa, các bị cáo mua bán, vận chuyển heroin với số lượng lớn, phạm tội có tổ chức nên cần xử phạt nghiêm minh. Trong vụ án này, Hằng là đối tượng cầm đầu nhưng đã chết. Còn bị cáo Vãng đã đặt mua số lượng heroin rất lớn rồi bán kiếm lời hàng trăm triệu đồng, thúc đẩy những kẻ khác phạm tội. Khi biết Hằng bị bắt, Vãng đã lẩn trốn và bị bắt tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống xã hội để răn đe những người khác. Bị cáo Thu thiếu thành khẩn khai báo nên không được xem xét giảm nhẹ tình tiết này…