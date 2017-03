Mua một ổ bánh mì cũng phải lấy hóa đơn!?

Lấy mẫu xét nghiệm sau hai ngày là không khách quan Ngoài việc cung cấp hóa đơn, giấy tờ để chứng minh, một yếu tố quan trọng nữa là việc lấy mẫu thực phẩm đi xét nghiệm. Trong trường hợp ngộ độc nói trên, nạn nhân bị ngộ độc ngày 22-5 nhưng đến ngày 24-5 cơ quan y tế mới tiến hành lấy mẫu là không khách quan. Nếu việc lấy mẫu tiến hành đúng quy định và xác định mẫu thực phẩm là nguyên nhân gây ngộ độc, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để tuyên án ngay mà không đòi hỏi người dân phải cung cấp hóa đơn hay giấy tờ gì khác. Ông BÙI QUANG SƠN, Chánh án TAND TP Bến Tre Tòa yêu cầu vậy là không đúng Theo quy định của ngành y tế thì bánh mì là thực phẩm ăn ngay, không yêu cầu phải công bố chất lượng sản phẩm nên không quy định phải có nhãn mác, hạn sử dụng. Do đó việc tòa yêu cầu cung cấp những chứng cứ trên là không đúng quy định. Trong vụ việc này, chủ cơ sở đã cố chấp ngay từ đầu, lẽ ra phải nhận sai và bồi thường cho người dân. Bởi căn cứ vào hồ sơ bệnh án và quá trình điều tra của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã đủ căn cứ, cơ sở để xác định người dân bị ngộ độc là do ăn bánh mì từ cơ sở Minh Tuyến. Ý kiến của tòa cho rằng ngày 22-5 bị ngộ độc nhưng đến ngày 24-5 mới lấy mẫu nên không khách quan là không đúng. Bởi ngoài khâu này còn có cả một quy trình điều tra bệnh lý, người bệnh… của cơ quan chuyên môn. Ông VÕ HỒNG KHANH, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Tôi biết là làm khó nhưng… Bản thân tôi cũng từng ăn bánh mì nên rất hiểu việc yêu cầu người dân cung cấp hóa đơn, giấy tờ liên quan chứng minh là làm khó cho họ. Trong vụ này, trong thâm tâm và ý kiến chủ quan tôi vẫn hiểu những trường hợp nói trên nguyên nhân gần như chắc chắn là do ăn bánh mì ngộ độc. Tuy nhiên, khi xem xét vụ việc còn đánh giá chung của cả HĐXX và căn cứ vào chứng cứ cụ thể. Thẩm phán LÊ NGỌC KHÁNH, chủ tọa phiên tòa

