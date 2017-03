Mua nhà Phú Mỹ Hưng phải đóng tiền đất

Càng chậm trễ, dân càng bất lợi Năm 2009, tranh chấp về tiền SDĐ xảy ra tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và căng thẳng nhất là năm 2010. Nhiều hộ dân cho rằng trách nhiệm đóng tiền SDĐ khi làm hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền là do chủ đầu tư nhưng phía Công ty Phú Mỹ Hưng lại cho rằng là của khách hàng mua nhà. Do hai bên không thống nhất được cách giải quyết nên mọi việc đã được chuyển lên cho Chính phủ xử lý. Ngày 2-10-2010, Thủ tướng có Công văn số 2187 và ngày 9-6-2011 UBND TP.HCM có Công văn hướng dẫn số 2709 về hướng giải quyết tranh chấp trên thì xác định đối tượng phải nộp khoản tiền SDĐ là người mua. Đồng thời, tiền SDĐ được tính vào thời điểm khách hàng ký hợp đồng với Phú Mỹ Hưng (thay vì tính tại thời điểm UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi và bàn giao đất như trước đây). Đây được coi như là một điểm thuận lợi dành cho người mua nhưng vẫn có một bộ phận cư dân Phú Mỹ Hưng không đồng ý. Các cư dân Phú Mỹ Hưng vẫn cho rằng trách nhiệm đóng tiền SDĐ là của công ty và công ty đã thu trong giá bán nhà. Không ít hộ chưa chịu đến công ty làm thủ tục đăng ký chủ quyền nhà, đất. Từ một khu đầm lầy ở vùng ven, đến nay khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã trở thành một đô thị sầm uất ở khu Nam TP.HCM. Chính vì vậy, bảng giá đất hằng năm do Nhà nước ban hành để làm cơ sở tính giá đất, thuế đất, nghĩa vụ tài chính… của người SDĐ cũng ngày càng tăng cao. Từ năm 2008 đến nay, giá đất ở các tuyến đường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã tăng 2-8 lần. Nếu làm hồ sơ xin cấp giấy trước thời hạn 4-11-2011, khách hàng sẽ hưởng theo giá cũ, còn đối với những trường hợp khách hàng chưa hoàn tất việc nộp hồ sơ thì số tiền phải nộp sẽ tính theo giá đất của năm 2012, có thể hơn 2-8 lần so với năm 2008.