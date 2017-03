Nạn nhân khai bị tra tấn rùng rợn, bị cáo nói 'chỉ bạt tai'

Chiều 1-10, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục làm rõ hành vi dùng nhục hình của các điều tra viên trong vụ án dùng nhục hình làm oan bảy thanh niên ở huyện Trần Đề.



Vẫn như buổi sáng, đông đảo người dân đến dự, tòa phải cho mở vách ngăn tạm và đặt thêm nhiều ghế cho người dân.



Khâu Sóc kể cho tòa về những nhục hình mình đã gánh thời gian mới bị bắt vì tình nghi giết anh Dũng xe ôm.

Để làm rõ hành vi dùng nhục hình mà các điều tra viên áp dụng, tòa thẩm vấn bị hại Thạch Sô Phách: “Anh đã được công an mời như thế nào?”, chủ tọa hỏi và anh Phách cho hay: “Bị bắt lên xe chở về tỉnh”. Chủ tọa tiếp: “Anh có bị ai đánh đập không?”. Phách khai: Khi bị bắt về công an tỉnh, tôi bị đánh hai lần, vào ngày 14 và ngày 20-7-2013. “Lần nào cũng vậy, công an Hưng còng hai tay tôi treo lên cửa sổ, chỉ có mấy ngón chân đụng nền nhà rồi đánh tôi bằng dùi cui, bằng tay, bằng chân. Ông ta đá, giật đầu gối vào bụng. Ông Hưng còn dùng nước đá áp vào vùng hạ bộ của tôi” - anh Phách khai.

Chủ tọa tiếp: “Áp nước đá như thế nào?”. “Lúc tôi bị treo cả hai tay lên cửa sổ, ông ấy áp cục nước đá vào vùng hạ bộ. Do bị tra tấn đau, tôi nhận đại có tham gia giết anh Lý Văn Dũng” - anh Phách trả lời.



Người tham dự phiên tòa ngày càng đông hơn.

Đến tòa với tư cách bị hại, anh Khâu Sóc cũng khai rõ những nhục hình mình đã gánh trong lúc bị tạm giam tại Công an tỉnh Sóc Trăng. Sóc nói: “Chiều 14-7-2013, tại hội trường Phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng, trong lúc làm việc, ông Nguyễn Hoàng Quân đã túm tóc tôi đập đầu vào tường. Ông dùng gậy cao su giống như các anh bảo vệ ở đây đang cầm (các công an bảo vệ phiên tòa - PV) đánh vào chân, tay, lưng ép tôi nhận tội giết anh Dũng.

Trần Văn Đở không có mặt tại phiên xử, chủ tọa đã đọc các lời khai tại cơ quan điều tra, thể hiện việc anh bị công an dùng nhục hình.

Hai nhân chứng quan trọng đang có mặt tại tòa là công an Nguyễn Văn Lượng, Hồ Trung Hiếu đều cho biết lúc 22 giờ ngày 13-7-2013, họ đã chứng kiến điều tra viên Hưng vào phòng treo tay của Đở lên cửa sổ rồi đánh Đở buộc nhận tội. Khoảng một tiếng sau, điều tra viên Quân vào phòng tiếp tục làm như bị cáo Hưng, treo tay còn lại của Trần Văn Đở lên, lại đánh buộc Đở khai nhận.

Tuy nhiên, trả lời chủ tọa về những lời khai của các bị hại và nhân chứng, cả hai bị cáo Hưng, Quân đều cho rằng “họ khai vậy là không đúng sự thật”. “Tôi không đánh ai trong vụ án Lý Văn Dũng” - Hưng khai.

Còn bị cáo Quân chỉ thừa nhận có đánh Khâu Sóc một bạt tai, ngoài ra không đánh ai.

Tòa tiếp tục với phần xét hỏi.