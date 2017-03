Nâng mức lãi suất thỏa thuận

Tháng 9-2006, Quỹ tín dụng huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ký hợp đồng cho Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) ĐLT vay 900 triệu đồng và nhận thế chấp bằng quyền sử dụng hơn 20.000 m2 đất của ông bà TVM tại huyện Vĩnh Cửu. Sau đó DNTN ĐLT chỉ trả được 270 triệu đồng, còn nợ lại tiền gốc và tiền lãi tổng cộng 630 triệu đồng.

Tòa “lơ” thỏa thuận

Quỹ tín dụng huyện Vĩnh Cửu đã khởi kiện yêu cầu chủ DNTN ĐLT phải trả 630 triệu đồng, cộng với hơn 200 triệu đồng tiền lãi tính đến ngày xét xử. Quỹ tín dụng cũng yêu cầu nếu chủ DN này không trả được thì tòa buộc vợ chồng ông M. (bên bảo lãnh) phải có trách nhiệm trả nợ.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Vĩnh Cửu đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của quỹ tín dụng, tuyên số tiền nợ được ưu tiên đảm bảo thanh toán bằng quyền sử dụng hơn 20.000 m2 đất của ông M. theo hợp đồng thế chấp. Ngoài ra, tòa còn buộc chủ DNTN ĐLT phải chịu lãi suất theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành án. Xử phúc thẩm sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai cũng giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Dự thảo BLDS (sửa đổi) đã nâng mức lãi suất vay tài sản theo thỏa thuận không vượt quá 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Ảnh minh họa

Tháng 11-2011, chánh án TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại. Theo đó, hai bản án sơ, phúc thẩm buộc chủ DNTN ĐLT phải chịu lãi suất theo mức lãi suất cơ bản của NHNN tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành án là không đúng. Bởi các bên đương sự đã thỏa thuận mức lãi suất theo hợp đồng. Do vậy bị đơn chỉ phải chịu lãi suất theo hợp đồng kể từ sau ngày tuyên bản án sơ thẩm cho đến khi thanh toán hết nợ.

Sau đó Tòa Kinh tế TAND Tối cao đã lấy vụ án này để rút kinh nghiệm nghiệp vụ. Tòa cho rằng việc tính lãi suất cho vay trong hạn và lãi suất nợ quá hạn đối với các khoản vay ngân hàng, tổ chức tín dụng phải đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã ký. Việc tòa không tôn trọng thỏa thuận của các đương sự về mức lãi suất mà cứ tính theo mức lãi suất cơ bản của ngân hàng là có sai sót về nhận thức.

Hai hướng áp lãi suất mới

Vụ án trên cho thấy một điều là quy định về lãi suất vay tài sản trong BLDS 2005 đang được đánh giá là lỗi thời, cứng nhắc, không phản ánh đúng quy luật cung-cầu của thị trường.

Cụ thể, Điều 476 BLDS 2005 quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng. Trường hợp các bên có thỏa thuận nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản của NHNN tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Dự thảo đã sửa quy định trên theo hướng lãi suất vay do các bên thỏa thuận hoặc do luật định. Nếu các bên có thỏa thuận về lãi suất thì không được vượt quá 200% lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại vay tương ứng, trừ trường hợp luật có quy định khác. Nếu vượt quá lãi suất giới hạn nói trên thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

TS Nguyễn Văn Tiến (khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM) nhận xét quy định mới đã khắc phục được sự bất cập, khó hiểu của BLDS 2005 về cách tính lãi suất có hạn khi bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ông cũng ủng hộ việc dự thảo tiếp tục quy định giới hạn về lãi suất theo thỏa thuận. Thực tế cho thấy nhu cầu vay tiền giữa các cá nhân với nhau rất nhiều, trong khi người dân thường gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Do vậy nếu không có một thiết chế để kiềm chế về lãi suất thì sẽ nở rộ nạn tín dụng đen, làm “bần cùng hóa” người vay tiền do bên cho vay lấy lãi quá cao.