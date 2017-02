Nàng muốn quay về với người cũ, chàng bèn ra tay

Sáng 24-2, TAND TP.HCM xử lưu động tại xã Mỹ Bình, huyện Củ Chi đã tuyên phạt tù chung thân bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (biệt danh là Hóa, SN 1984) về tội giết người.



Bị cáo Lắm tại phiên xử



Lắm chung sống như vợ chồng với chị C.. Cả hai trước từng có vợ, chồng riêng, sau này gặp nhau ghép lại sống chung. Vợ chồng "hờ" Lắm và C kiếm sống bằng việc ghi đề, thầu đề.



Quá trình sống chung không lâu thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Do chị C. có ý định quay lại với chồng cũ nên Lắm tức giận và nảy sinh ý muốn sát hại C.



Sáng 21-2-2014 Lắm chở C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ (Củ Chi) để ăn sáng. Tại đây cả hai xảy cự cãi. Lắm rút dao mang sẵn tấn công chị C liên tiếp, trong đó có một nhát cắt đứt tai. Nạn nhân tử vong tại chỗ.



Gây án xong, Lắm bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Đầu tháng 3-2016, công an nhận được thông tin Lắm đang ẩn náu tại casino New World (Svayrieng, Campuchia), kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê.



Lắm khi mới bị bắt giữ sau thời gian bỏ trốn

Trưa 7-8-2016, công an và Bộ đội biên phòng mai phục dọc con đường biên giới Việt Nam- Campuchia phối hợp bắt giữ Lắm, khi đang trên đường đi làm về nhà tại khu vực sát biên giới.