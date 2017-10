Ném cốc uống bia vào xe hơi, lãnh 6 tháng tù

Ngày 2-10, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Linh (36 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời tòa cũng tuyên buộc bị cáo Linh phải bồi thường cho bị hại hơn 6,1 triệu đồng.



Bị cáo Trần Thị Linh.

Theo cáo trạng, thời gian gần đây, Linh mở quán bia bên đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh). Đêm 9-5, anh Nguyễn Quốc Huy điều khiển ô tô con chở vợ là chị Nguyễn Thị Dung đi về nhà ở 65 Lý Thường Kiệt.



Khi đến trước nhà, anh Huy thấy một số xe máy của khách uống bia tại quán bia của Linh dựng trước cổng nhà làm anh không thể điều khiển xe hơi vào nhà. Giữa vợ chồng anh Huy và Linh có mâu thuẫn từ trước. Chị Dung xuống ô tô, nói với Linh "dắt xe của khách qua quán của Linh để cho ô tô đi vào" thì Linh cầm chiếc cốc thủy tinh đi từ trong quán ra chửi và cầm cốc dí vào mặt chị Dung.

Số xe máy dựng trước nhà anh Huy được anh Đông - khách uống bia chạy ra dắt gọn vào. Anh Huy điều khiển ô tô đi theo hướng vào garage nhà mình thì Linh đứng chặn phía trước ô tô anh Huy. Thấy vậy, anh Đông kéo Linh ra nhưng Linh không ra mà đứng chặn trước ô tô.

Khi ô tô đi đến sát người Linh thì Linh dùng chiếc cốc thủy tinh trên tay ném thẳng vào kính chắn gió phía trước xe anh Huy làm nứt kính, vỡ.

Do bị bất ngờ, anh Huy không làm chủ được xe của mình nên xe đã chạm vào người Linh và anh Đông làm Linh bị ngã. Linh tiếp tục đứng dậy, xông vào xô xát với anh Huy thì được mọi người vào can ngăn. Sau đó Công an phường Lê Lợi đến hiện trường lập biên bản sự việc và mời mọi người về trụ sở để làm việc.

Hội đồng Định giá tài sản UBND TP Vinh giám định kết luận chiếc kính chắn gió trước của ô tô trên trị giá hơn 6,1 triệu đồng. Công an cũng thu giữ và niêm phong vật chứng một chiếc USB lưu hai đoạn video quay sự việc.

Quá trình điều tra, bước đầu Linh khai nhận xe anh Huy đi vào nhà cùng với sự đang tức giận, sẵn cốc trên tay Linh đã ném thẳng vào kính chắn gió phía trước xe anh Huy làm rạn, nứt. Nhưng sau đó Linh lại không thừa nhận là do mình ném vỡ kính xe anh Huy.

Trong suốt quá trình điều tra cũng như giai đoạn truy tố, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng Linh tỏ ra không hợp tác và cũng không có ý kiến gì trong quá trình giải quyết vụ án. Về dân sự, anh Huy yêu cầu Linh bồi thường số tiền 30 triệu đồng tiền sửa kính chắn gió phía trước.

Tại phiên tòa, Linh không thừa nhận hành vi của mình. HĐXX cho mở video trích xuất camera quay sự việc thì Linh giải thích là do anh Huy đâm xe vào người Linh nên Linh mới ném cốc.