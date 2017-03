Ném đá vào xe tải, lãnh 11 năm tù

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1997) và Đỗ Chí Thanh (sinh năm 1996), cùng trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về tội cố ý gây thương tích, do đã ném đá vào tài xế một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường.

Theo đó, tòa đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ của hai bị cáo, kháng cáo yêu cầu xử nặng hơn của bị hại, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Sơn sáu năm tù và bị cáo Thanh năm năm tù. Về bồi thường thiệt hại tòa chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại, tuyên buộc bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 61 triệu đồng.



Hai bị cáo tại tòa phúc thẩm



Vào khoảng 22 giờ ngày 12-4-2015, hai bị cáo cùng một số người bạn khi đang uống rượu (tại tổ 14, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) thì cúp điện.

Thấy vậy cả nhóm rủ nhau ra sân tắm mưa. Trong lúc tắm mưa Sơn và Thanh nhìn ra đường thấy có đèn ô tô chạy tới nên cả hai bàn nhau dùng gạch đá ném vào xe.

Lúc này anh Lưu Thanh Hải đang điều khiển chiếc ô tô tải chạy tới nên hai bị cáo thực hiện hành vi. Sơn cầm viên gạch ống, Thanh cầm cục đá xanh cùng ném vào ô tô, viên gạch do Sơn ném lọt vào cabin bên trái xe tải trúng vào đầu anh Hải.

Do bị ném trúng đầu bị choáng nên anh Hải điều khiển xe chạy xuống ruộng cặp lề đường và dừng lại. Bị cáo Sơn tiếp tục dùng một chiếc lư hương nhặt được ném về phía ô tô của ông Lưu Văn Nhu (là cha anh Hải) chạy phía sau, nhưng không gây ra thiệt hại.

Sau khi gây án Thanh kêu Sơn chạy vào nhà của Thanh, đóng cửa lại trốn. Anh Hải được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), theo kết luận giám định pháp y thì anh bị tổn thương não, tỉ lệ thương tích là 56%.

HĐXX tòa phúc thẩm cho rằng hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, có tính côn đồ, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tuy các bị cáo vẫn nhận biết trước được hành vi của mình, nhưng các bị cáo vẫn bất chấp hậu quả, đã dùng gạch, đá là loại hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác. Hình phạt của bản án sơ thẩm là đã xem xét toàn diện tính chất, mức độ và hậu quả của tội phạm do bị cáo gây ra, cũng như đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, do đó phần hình phạt tòa đã tuyên y án như trên.