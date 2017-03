Nên khoan hồng với vợ chồng ông bán vé số

Ngày 14-4, ông Võ Hoàng Khải (Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh) cho biết ông cảm thấy rất xót xa trước hoàn cảnh của vợ chồng ông Đùa. Theo ông Khải, sau khi vợ ông Đùa bị bắt tạm giam, ông Đùa đã tìm gặp ông để cầu cứu nên ông nắm vụ án này khá rõ. Trong cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh mới đây, ông cũng từng nêu vụ án này ra để chất vấn đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh.

“Họ đã biết lỗi rồi”

“Đúng là hành vi tự ý phá khóa vào ở nhà người khác của vợ chồng ông Đùa là vi phạm pháp luật nhưng việc xử lý hình sự họ là quá nặng tay. Họ đã biết lỗi rồi thì tôi nghĩ các cơ quan tố tụng nên khoan hồng với họ. Trong trường hợp này, việc xử lý hình sự vợ chồng họ không phải là cách giúp họ trở thành người lương thiện hơn là áp dụng hình thức xử phạt hành chính” - ông Khải nhấn mạnh.

Người vợ không biết chữ nên mỗi lần nhận được giấy tờ gì, ông Đùa phải đọc cho bà nghe. Ảnh: T.TÙNG

Ông Đặng Thanh Hải (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành) cũng cho biết: “Chuyện ông Đùa thì báo chí đăng tải rồi, các ngành tư pháp huyện cũng đã báo cáo lên cấp tỉnh rồi. Tôi cũng thấy tội quá, dù sao đó cũng là dân địa phương mình. Chúng tôi bên hành pháp, không can thiệp bên tư pháp được nhưng có nói với anh em bên đó cần phải cân nhắc, có cách nào làm nhẹ cho người ta không, cái sai này cũng thông cảm được vì hoàn cảnh người ta khó khăn thiệt, do nhận thức pháp luật có hạn chế”.

Trong khi đó, ông Đặng Thanh Xuân (Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh) cho biết gia cảnh vợ chồng ông Đùa rất khó khăn, xã đang tìm nguồn vận động để xây cho ông bà một căn nhà đại đoàn kết...

Theo thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh, cơ quan này cũng đang theo dõi sát thông tin liên quan đến vụ án này để tổng hợp và có ý kiến cụ thể.

“Tôi đã làm đơn bãi nại”

“Đến giờ này tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng ông Đùa, nếu giúp được gì hơn để tốt cho họ thì tôi sẽ giúp”. Đó là tâm sự của ông TMT (ngụ huyện Tân Biên) - chủ căn nhà mà ông mua đấu giá trúng bị vợ chồng ông Đùa phá khóa vào ở hơn hai năm.

Ông T. cho biết sở dĩ ông bức xúc làm đơn tố cáo yêu cầu xử lý hình sự vợ chồng ông Đùa là do có lần ông đến nói rằng đây là nhà ông đã mua hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của mình nhưng vợ chồng ông Đùa không có ý trả. Khi đến nhờ chính quyền xã can thiệp thì xã nói không thuộc thẩm quyền và hướng dẫn ông khởi kiện dân sự. Đến cơ quan thi hành án huyện thì nơi đây nói đã hết quyền can thiệp do đã bán đấu giá, giao nhà xong, chỉ ông quay lại nhờ chính quyền địa phương vận động vợ chồng ông Đùa ra khỏi nhà...

“Lúc gửi đơn tố cáo tôi cũng cân nhắc, băn khoăn dữ lắm. Vì thế khoảng 10 ngày sau khi công an huyện khởi tố, bắt tạm giam vợ ông Đùa, tôi đã từng làm đơn bãi nại cho họ và trực tiếp đến công an huyện nộp. Đến nay thì vợ chồng ông Đùa đã hiểu rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình nên tôi rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật khoan hồng cho họ. Nếu chẳng may họ phải ra tòa thì tôi cũng sẽ đến xin tòa cho họ được hưởng mức án thấp nhất có thể” - ông T. khẳng định.