'Nếu chỉ vì ô tô gây bụi mà đánh luật sư thì quá nguy hiểm'

Luật sư - đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa.

“Như thông báo của Công an TP Hà Nội, chỉ vì ô tô làm tung bụi lên, mà đã mai phục để đánh người thì quá nguy hiểm. Việc này lại xảy ra ngay khi các luật sư vào hỗ trợ pháp lý cho gia đình em Đỗ Đăng Dư, bị đánh chết trong quá trình công an bắt tạm giam, nên giới luật sư chúng tôi rất lo lắng”.



Ông Nghĩa cho biết những cản trở luật sư hoạt động nghề nghiệp thời gian qua là khá phổ biến và thậm chí đã xảy ra những vụ bạo lực nhằm vào luật sư. Ngoài việc vừa xảy ra, trước đây còn có trường hợp luật sư bị tạt acid vào người mà cho đến nay chưa tìm ra hung thủ. “Với những gì đang diễn ra, ngay tôi cũng thấy bất an, lo ngại cho sự an toàn của mình” - ông chia sẻ.

Về vụ hai luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân bị hành hung mà Công an TP Hà Nội thông báo nguyên nhân chỉ do việc đi lại gây bụi và không liên quan gì đến công an địa phương, ĐB Nghĩa cho rằng các luật sư - bị hại có quyền thu thập chứng cứ và nếu thấy có gì chưa đúng thì mạnh dạn khiếu nại.