Ngăn chặn việc lạm quyền

Những con số đáng chú ý Qua công tác kiểm sát, VKS các cấp đã hủy 46 quyết định không khởi tố vụ án, yêu cầu khởi tố 443 vụ án, trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 25 vụ án, yêu cầu khởi tố 440 bị can. Ở chiều ngược lại, VKS các cấp đã hủy 72 quyết định khởi tố vụ án chưa đúng quy định, hủy 263 quyết định khởi tố bị can không có căn cứ, trái pháp luật... VKS các cấp cũng không phê chuẩn 105 trường hợp bắt khẩn cấp; hủy quyết định tạm giữ và không phê chuẩn gia hạn tạm giữ đối với 501 người; không phê chuẩn lệnh tạm giam và lệnh bắt tạm giam 303 bị can; không gia hạn tạm giam 11 bị can... Giải quyết dứt điểm án oan Trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của ngành kiểm sát, đáng chú ý là nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vụ án có dấu hiệu oan gây bức xúc trong dư luận, minh oan và kịp thời bồi thường thiệt hại cho người bị oan thuộc trách nhiệm của VKS. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo phụ trách và kiểm sát viên làm oan người vô tội, không tái bổ nhiệm chức vụ quản lý, chức danh tư pháp và điều chuyển làm công tác khác nếu vi phạm, thiếu sót nhiều lần nhưng không chấn chỉnh, khắc phục, nếu có dấu hiệu tội phạm thì xử lý đúng pháp luật...