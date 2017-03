Ngày 17-12 xử lưu động ‘vụ thảm sát ở Bình Phước’

Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại sẽ được đưa ra xét xử lưu động ngày 17-12.

Cáo trạng VKSND tỉnh đã truy tố ba bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi), Vũ Văn Tiến (24 tuổi) và Trần Đình Thoại (27 tuổi). Các bị can Dương, Tiến có những tình tiết tăng nặng như giết người man rợ, giết trẻ em, hành vi đê hèn… Cả ba bị can đều bị truy tố khung hình tử hình.

Ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh phân tích thêm về vụ án: “Lòng tham, lòng ích kỷ cùng sự hận thù đê hèn, sự tha hóa đạo đức đặt nặng đồng tiền lên tất cả đã khiến các bị can có hành vi giết người máu lạnh. Tội ác còn xuất phát từ việc tiếp thu những thói hư tật xấu, nếp sống không lành mạnh trong xã hội”.