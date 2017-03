Ngày 25-3 xử lại vụ năm công an đánh chết người

Trước đó, ngày 21-11-2014, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Đức Hoàn (thượng tá, phó Công an TP Tuy Hòa) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; truy tố năm cựu sĩ quan công an cùng tội dùng nhục hình… Cáo trạng nhận định: Bị can Lê Đức Hoàn là phó Công an TP Tuy Hòa, phó thủ trưởng CQĐT, trưởng Ban chuyên án 312T, có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ban chuyên án nhưng đã không thực hiện đầy đủ quy định, thiếu kiểm tra, sâu sát trong quá trình các điều tra viên, cán bộ cấp dưới làm việc với anh Ngô Thanh Kiều. Từ việc thiếu trách nhiệm này đã để xảy ra việc dùng nhục hình ngay tại trụ sở làm việc của Công an TP Tuy Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là anh Kiều chết…

TẤN LỘC