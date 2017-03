Ngày 8-9, mở lại phiên xử phúc thẩm vụ ‘chai nước có ruồi’

Trước đó, ngày 30-6, tòa này từng mở phiên xử nhưng phải hoãn vì các nhân chứng vắng mặt không có lý do, đồng thời hai trong số năm luật sư bào chữa cho bị cáo Minh cũng có đơn xin hoãn xử để làm rõ một số tình tiết mới trong vụ án.

Một tình tiết đáng chú ý là mới đây (ngày 15-7), Công ty Tân Hiệp Phát đã có văn bản đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Minh. Theo văn bản này, sau nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc, phía công ty thấy hoàn cảnh của gia đình bị cáo Minh rất khó khăn, cha mẹ già, con nhỏ, bị cáo là lao động chính, nếu bị cáo phải thụ án bảy năm tù như tòa sơ thẩm tuyên thì chắc chắn khó khăn ấy sẽ tăng lên. “Cùng với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Minh, công ty rất mong quý tòa tiếp tục xem xét hoàn cảnh thực sự khó khăn của anh Minh cùng các tình tiết giảm nhẹ khác tạo điều kiện cho anh Minh sớm được trực tiếp chăm sóc, lo lắng cho gia đình...” - văn bản này viết.





Bị cáo Võ Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30-6 (bị hoãn). Ảnh: T.TÙNG

Như tin đã đưa, chiều 27-1-2015, tại một quán cà phê thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Tiền Giang) đã bắt quả tang Võ Văn Minh (chủ quán cơm) đang nhận 500 triệu đồng từ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát. Tại cơ quan điều tra, Minh khai cuối tháng 12-2014, lúc đem một chai nước ngọt hiệu Number One do Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất bán cho khách, Minh phát hiện bên trong chai có con ruồi nên đã gọi điện thoại báo công ty này. Sau đó, Minh yêu cầu phía công ty phải đưa cho Minh 1 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho báo chí đăng. Sau nhiều lần thương lượng, phía công ty đã đồng ý đưa cho Minh 500 triệu đồng, đồng thời trình báo vụ việc cho công an. Khi Minh đang nhận tiền từ nhân viên công ty thì bị công an bắt quả tang.

Sau đó, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định với nội dung: Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number One, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra, nắp chai đã bị mở ra rồi đóng lại. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi.

Cuối năm 2015, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử sơ thẩm, phạt Minh bảy năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo kháng cáo kêu oan cho rằng mình không cưỡng đoạt tài sản vì đây chỉ là giao dịch dân sự…