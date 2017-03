Ngày mai, phó Công an thành phố Tuy Hòa hầu tòa

Từ tư cách người làm chứng trong phiên tòa phúc thẩm trước đây, Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn sẽ trở thành bị cáo trong phiên tòa ngày mai. Ảnh: TẤN LỘC

Sáng nay (6-4), TAND tỉnh Phú Yên đã bắt đầu phát hành “Thẻ tác nghiệp hoạt động báo chí tại phiên tòa” cho các phóng viên báo chí tham gia tác nghiệp tại phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa, được mở vào sáng mai (7-4).

Vụ án này được VKSND Tối cao điều tra, truy tố ra trước TAND tỉnh Phú Yên để xét xử; đồng thời ủy quyền cho VKSND tỉnh này phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Phi Đô, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, làm chủ tọa. Hai hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Bảo và ông Trần Khắc Luyện (đều là cán bộ hưu trí). Người giữ quyền công tố tại phiên tòa là kiểm sát viên Phạm Duy Tân, cán bộ VKSND tỉnh Phú Yên.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành là luật sư Nguyễn Văn Thắng (Đoàn Luật sư Hà Nội). Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ bị hại là luật sư Võ An Đôn (Đoàn Luật sư Phú Yên). Tòa triệu tập hai bị đơn dân sự là Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa. Tòa cũng triệu tập 22 người làm chứng, phần lớn là cán bộ tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa. Người giám định tham gia tố tụng là đại diện Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên. Cơ quan chuyên môn về kỹ thuật hình sự tham gia tố tụng là đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Phú Yên.

Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố Lê Đức Hoàn, thượng tá, Phó Công an TP Tuy Hòa, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2 Điều 285 BLHS có khung hình phạt từ ba năm đến 12 năm tù.

Năm cựu sĩ quan công an cùng bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại Khoản 3 Điều 298 BLHS có khung hình phạt từ năm năm đến 12 năm tù, gồm Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy) đều nguyên cán bộ Công an TP Tuy Hòa).





Năm bị cáo cựu sĩ quan công an tại phiên tòa sơ thẩm trước đây. Ảnh: TẤN LỘC

Trên cơ sở kết quả điều tra lại, cáo trạng số 49/VKSTC-V1A ký ngày 21-11 của VKSND Tối cao xác định: Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) là nghi can trong chuyên án trộm cắp tài sản (chuyên án 312T) do Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa thụ lý.

Trên cơ sở báo cáo của các thành viên trong Ban chuyên án, chiều 12-5-2012, Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Trưởng ban Chuyên án 312T, đã chỉ đạo Trần Nguyên Phúc, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Hòa Đồng và Công an huyện Tây Hòa đến nhà anh Ngô Thanh Kiều kiểm tra, giám sát, mời về làm việc nhưng anh Kiều không có mặt ở nhà. Lúc 3g15 ngày 13-5-2012, khi phát hiện anh Kiều có mặt ở nhà, tổ công tác gồm bảy người chia làm hai tổ vào nhà áp giải, khóa tay anh Kiều đưa về trụ sở Công an xã Hòa Đồng.

Sau đó, anh Kiều bị dẫn giải đến trụ sở Công an TP Tuy Hòa. Đến 8g cùng ngày, Lê Đức Hoàn phân công Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn xét hỏi anh Kiều tại phòng làm việc của Đội Điều tra tổng hợp. Quyền, Mẫn đưa anh Kiều ngồi lên ghế dựa bằng gỗ. Mẫn dùng còng số 8 còng một tay anh Kiều vào thành ghế. Khoảng 9g30 cùng ngày, khi anh Kiều không khai nhận, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Minh Quyền dùng gậy cao su để sẵn trên bàn đánh nhiều cái vào bắp đùi, cẳng chân anh Kiều. Đến 10g30 cùng ngày, Đỗ Như Huy được Lê Đức Hoàn phân công đến phòng xét hỏi anh Kiều để đối chiếu lời khai của một bị can trong chuyên án. Khi anh Kiều không trả lời, có thái độ bất hợp tác, Huy dùng gậy cao su đánh vào đùi anh Kiều rồi ra ngoài.

Đến hơn 11g cùng ngày, Nguyễn Tấn Quang hết ca trực ban ở cổng đơn vị đi vào phòng, cùng với Quyền, Mẫn xét hỏi anh Kiều. Quang mở còng tay anh Kiều đang còng một tay vào thành ghế rồi còng hai tay lại theo tư thế hai tay vòng ra sau ôm lấy thành ghế. Quang hỏi nhưng anh Kiều không trả lời nên Quang dùng gậy cao su đánh vào chân anh Kiều nhiều cái, dùng chân đạp vào còng đang còng tay anh Kiều. Sau đó, Quang bỏ ra ngoài, còn Mẫn, Quyền tiếp tục làm việc với anh Kiều.

Đến 12g cùng ngày, Nguyễn Thân Thảo Thành được ông Nguyễn Trần Nguyên Phúc phân công anh giữ anh Kiều để Mẫn, Quyền đi ăn cơm trưa. Đến 13g cùng ngày, Thành ngồi lên mặt bàn làm việc, chân phải giẫm lên mặt ghế anh Kiều đang ngồi và hỏi anh Kiều. Khi anh Kiều không trả lời, Thành dùng tay trái cầm gậy cao su đánh hai ba cái vào đầu anh Kiều theo hướng từ trên xuống. Do bị đánh đau nên anh Kiều kêu la to. Lúc đó, ông Hà Văn Đại, cán bộ Phòng PC45, chứng kiến; nhiều cán bộ, chiến sĩ đang ăn cơm, uống nước ở tiền sảnh nghe rõ tiếng anh Kiều kêu la.

Đến hơn 14g cùng ngày, Lê Đức Hoàn chỉ đạo Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Thân Thảo Thành, ông Đặng Quốc Bảo dẫn giải anh Kiều đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên để làm việc. Thấy mặt anh Kiều tái nhợt, ông Hồ Tấn Thắng, Phó Phòng PC45, chỉ đạo đưa anh Kiều đến Bệnh xá Công an Phú Yên khám. Đến 17g40 cùng ngày, anh Kiều tử vong trên đường chuyển đến BV Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Trung tâm Pháp y Phú Yên kết luận nguyên nhân anh Kiều tử vong là do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm, trên cơ dịa có viêm phổi.

Tài liệu điều tra của VKSND Tối cao cũng xác định anh Kiều bị xét hỏi, còng tay vào thành ghế từ 8g đến 14g ngày 13-5-2012. Cả ngày hôm đó, anh Kiều không được ăn. Cáo trạng nhận định: bị can Lê Đức Hoàn là phó Công an TP Tuy Hòa, Phó thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Trưởng ban Chuyên án 312T có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban chuyên án nhưng đã không thực hiện đầy đủ quy định, thiếu kiểm tra, sâu sát trong quá trình các điều tra viên, cán bộ cấp dưới làm việc với anh Ngô Thanh Kiều, để xảy ra việc dùng nhục hình ngay tại trụ sở làm việc của Công an TP Tuy Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là anh Kiều chết.