Ngày mai, tòa xử hai người thân của học sinh bị công an xã đánh chết

Theo lịch xét xử được công bố, ngày mai (2-6), TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xử vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh. Vụ án này liên quan đến cái chết của em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh), người bị công an xã Vạn Long đánh chết mà báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều tin, bài phản ánh.

Rất đông người dân tập trung trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sau khi nghe tin em Tu Ngọc Thạch bị công an xã đánh chết.Ảnh: TẤN LỘC

Trong vụ án này, VKSND huyện Vạn Ninh truy tố ông Nguyễn Văn Ly (43 tuổi, ngụ thôn Hải Triều, xã Vạn Long, cậu ruột của em Thạch) và ông Mai Đình Tâm (47 tuổi, bác họ em Thạch, cùng ngụ thôn Hải Triều, xã Vạn Long) tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 245 BLHS, có khung hình phạt 2-7 năm tù.

Cáo trạng của VKSND huyện Vạn Ninh xác định: sáng 31-12-2013, sau khi nghe tin em Tu Ngọc Thạch chết khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Khánh Hòa và đang trên đường đưa từ bệnh viện về nhà, người nhà của em Thạch cùng rất đông người dân tụ tập trước cổng trụ sở UBND xã Vạn Long và ngã tư Cây Duối - quốc lộ 1 để gây sức ép với chính quyền. Đến 11g cùng ngày, khi có nhiều người tụ tập ở ngã tư Cây Duối và tràn ra quốc lộ 1 gây tắc đường thì các ông Nguyễn Văn Ly, Mai Đình Tâm cùng nhiều người khác kéo lên quốc lộ 1, khu vực ngã tư Cây Duối vừa đi vừa la “Công an đánh chết người! Công an đánh chết người, bà con ơi!” nhiều lần, làm một số người dân hiếu kỳ cũng la lối, chạy theo.

Người thân em Tu Ngọc Thạch bức xúc sau khi học sinh này bị công an xã đánh chết. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi được chính quyền, các ban ngành địa phương giải thích, những người khác không la lối nữa, riêng hai ông Ly, Tâm vẫn tiếp tục hô hào, kích động và người dân hiếu kỳ kéo lên quốc lộ 1 ngày càng đông, lên đến khoảng 1.000 người, gây mất trật tự, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đến 15g30 cùng ngày, khi có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, trật tự mới được vãn hồi, mọi người giải tán, quốc lộ 1 thông xe trở lại.

Liên quan đến sự việc trên là vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long. Từ ngày 12 đến 14-11-2014, TAND huyện Vạn Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Phát (24 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích, chín tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là sáu năm chín tháng tù; Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt trái pháp luật; Lê Tấn Khỏe (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Long) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đến ngày 25-11-2014, tức gần một năm sau khi xảy ra vụ án công an xã đánh chết người và đã xử sơ thẩm vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh mới khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Đến ngày 25-12-2014, mới khởi tố bị can đối với cậu ruột và bác họ của em Thạch. Riêng vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích đã xử phúc thẩm ngày 23-3 và đã hủy án sơ thẩm, điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo hồ sơ, chiều 29-12-2013, Lê Tấn Khỏe dùng vỏ chai nước khoáng ném trúng người em Tu Ngọc Thạch. Sau khi hai nhóm thiếu niên đã giải hòa, Lê Minh Phát vô cớ đuổi bắt, đánh đập, còng tay em Thạch rồi cùng Lê Ngọc Tâm đưa em học sinh này đến trụ sở Công an xã Vạn Long đánh tiếp. Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, đến sáng 31-12-2013 em Thạch chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện do chấn thương sọ não.